Morre Cláudio Mortari, ex-técnico da Seleção Brasileira de basquete, aos 77 anos

Cláudio Mortari, treinador de basquete, morreu nesta quinta-feira (25), em São Paulo. Ele tinha mais de 40 anos dedicados à modalidade e chegou a liderar a Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Moscou, em 1980. Nos últimos meses, o profissional de 77 anos enfrentava problemas de saúde. A causa do óbito, no entanto, não foi divulgada pela família.

Mortari também trabalhou em clubes como Palmeiras, Corinthians, Flamengo, São Paulo, Sírio e outros. O paulista teve breve carreira como atleta e iniciou como técnico nas categorias de base do Verdão.

A maior conquista dele como treinador ocorreu em 1979, quando levou o Sírio ao título do Mundial de Clubes. Ele também foi cinco vezes campeão brasileiro, além de oito vezes campeão paulista e uma vez carioca.

Ainda como técnico de clubes, foi tricampeão sul-americano, campeão da Liga das Américas e da Copa Brasil Sul. Ele é pai de Bruno Mortari, treinador do São Paulo na última edição do NBB.