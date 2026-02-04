Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (4)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:29)
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quarta-feira (4) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (4), NA NBA
- 21h | New York Knicks x Denver Nuggets | ESPN 2 e Disney+
- 21h30 | Toronto Raptors x Minnesota Timberwolves | League Pass
- 22h | Houston Rockets x Boston Celtics | VIVO
- 22h | Milwaukee Bucks x New Orleans Pelicans | League Pass
- 23h30 | San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder | ESPN 2 e Disney+
- 0h | Sacramento Kings x Memphis Grizzlies | League Pass
- 0h30 | Los Angeles Clippers x Cleveland Cavaliers | League Pass
