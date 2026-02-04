Diário do Nordeste
Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (4)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:29)
Jogada
Legenda: Jalen Brunson, jogador do New York Knicks, em jogo da NBA
Foto: Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quarta-feira (4) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (4), NA NBA

  • 21h | New York Knicks x Denver Nuggets | ESPN 2 e Disney+
  • 21h30 | Toronto Raptors x Minnesota Timberwolves | League Pass
  • 22h | Houston Rockets x Boston Celtics | VIVO
  • 22h | Milwaukee Bucks x New Orleans Pelicans | League Pass
  • 23h30 | San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder | ESPN 2 e Disney+
  • 0h | Sacramento Kings x Memphis Grizzlies | League Pass
  • 0h30 | Los Angeles Clippers x Cleveland Cavaliers | League Pass
