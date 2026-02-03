Clássico-Rei: Ceará e Fortaleza voltam à Arena Castelão após dois meses; relembre últimos jogos

Ceará e Fortaleza se enfrentam no primeiro Clássico-Rei de 2026 no próximo domingo (8), em jogo que marca a abertura da Arena Castelão para a nova temporada. O estádio não foi utilizado nos últimos meses e passou por processos de melhoria na qualidade do gramado.

Será a primeira vez em mais de dois meses que tanto Ceará como Fortaleza disputarão uma partida no estádio que é considerado o principal palco do futebol cearense. Os últimos jogos foram no início de dezembro, na reta final da Série A do Brasileirão 2025.

Legenda: Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha/SVM

No dia 3 de dezembro, o Fortaleza venceu o Corinthians por 2 a 1, em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pochettino e Herrera marcaram para o Leão, enquanto André diminuiu para o Corinthians.

No dia 7 de dezembro, foi a vez do Ceará entrar em campo na Arena Castelão para enfrentar o Palmeiras na última rodada do Brasileirão. O Vovô acabou derrotado por 3 a 1, em rodada que resultou no rebaixamento do clube para a Série B.

Agora, dois meses depois, Vovô e Leão voltam ao Castelão. As duas equipes se enfrentam no próximo domingo (8), às 18h, em partida válida pela terceira e última rodada da segunda fase do Campeonato Cearense de 2026.