O que está em jogo para cada clube na última rodada da 2ª Fase do Cearense

A 2ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense foi encerrada nesta segunda-feira (2), com o empate entre Floresta e Ferroviário. Assim, resta apenas a última rodada no fim de semana para se ter a definição dos semifinalistas. Com o Ceará já garantido, restam 3 vagas. Pelo regulamento, os líderes dos grupos terão o mando de campo no jogo de volta da semifinal.

A 3º rodada da 2ª Fase terá os seguintes jogos:

Sábado

Ferroviário x Iguatu

07/02, sábado - 16h30

Local: Presidente Vargas

Horizonte x Floresta

07/02, sábado - 16h30

Local: Domingão

Domingo

Ceará x Fortaleza

8/02, domingo - 18h

Local: Castelão

E o que está em jogo para cada time na rodada final da 2ª Fase?

Classificação da 2ª Fase

Legenda: Classificação da 2ª Fase do Cearense após 2 rodadas Foto: Reprodução / FCF

Ceará

Legenda: O Ceará é o único classificado para as semifinais e joga pela liderança geral do Cearense Foto: ISMAEL SOARES / SVM

Já classificado com 6 pontos e garantido na 1ª colocação do Grupo D, o Vovô busca a melhor campanha geral do Campeonato Cearense 2026. O Vovô tem 16 pontos, enquanto o Fortaleza tem 14.

Por isso, para o Clássico-Rei, o Alvinegro almeja manter a distância para o rival, que aconteceria com um empate, ou aumentar, se vencer.



Ter a melhor campanha geral do Estadual dará direito ao mando de campo no 2º jogo caso a equipe seja finalista.



Fortaleza

Legenda: O Fortaleza lidera seu grupo e com um empate garante vaga na semifinais Foto: THIAGO GADELHA / SVM

Líder do Grupo A com 4 pontos, o Leão garante vaga na semifinal sem depender de outros resultados com um empate no Clássico-Rei. Se vencer, volta a liderar na classificação geral do Estadual.

Caso perca o Clássico, só é eliminado se Ferroviário e Horizonte vencerem seus jogos e tirarem uma diferença grande de saldo: 5 que o Leão tem a -1 que tem Ferroviário e Horizonte. Por exemplo, o Fortaleza teria que perder por 2x0 e os dois adversários vencerem seus jogos por 3x0.

Ferroviário

O Ferrão tem apenas um ponto e empata em tudo com o Horizonte, até no saldo negativo: -4. Assim, precisa vencer o Iguatu por uma diferença maior de gols que o Horizonte, ou marcando mais gols.

Se o Ferroviário empatar e o Horizonte também, terá que ser marcando mais gols. O mesmo vale na derrota, sofrendo menos gols.

Se empatarem em tudo, os critérios de desempate são: Menor número de cartões vermelhos recebidos; Menor número de cartões amarelos recebidos e por último, sorteio.

E hoje o Ferroviário tem uma expulsão a mais que o Galo do Tabuleiro. Então, para não depender do critério, é importante garantir estar a frente de outros critérios de desempate.

Iguatu

O Azulão tem 2 pontos e está em 2º do Grupo D. Se vencer o Ferroviário, estará classificado.

Se empatar, torce para que o Floresta também empate. E se perder, torce para que o Verdão também perca.

Horizonte

O Galo está empatado em tudo com o Ferroviário (pontos, gols marcados, gols sofridos e saldo), mas está na frente por ter uma expulsão a menos.

Assim, precisa vencer o Floresta por uma diferença maior de gols que o Ferroviário, ou marcando mais gols.

Se o Galo empatar e o Ferrão também, terá que ser marcando mais gols. O mesmo vale na derrota, sofrendo menos gols.

Se empatarem em tudo, os critérios de desempate são: Menor número de cartões vermelhos recebidos; Menor número de cartões amarelos recebidos e por último, sorteio.

Floresta

O Lobo da Vila tem 1 ponto e está em 3º do Grupo D. Para se classificar, precisa vencer o Horizonte e torcer para que o Iguatu não vença o Ferroviário.

Caso empate e o Iguatu perca estará classificado caso o supere no saldo de gols, que hoje é de 0 a -1 a favor do Azulão.