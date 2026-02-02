O que está em jogo para cada clube na última rodada da 2ª Fase do Cearense
Rodada final da 2ª Fase será disputada no fim de semana e definirá os semifinalistas
A 2ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense foi encerrada nesta segunda-feira (2), com o empate entre Floresta e Ferroviário. Assim, resta apenas a última rodada no fim de semana para se ter a definição dos semifinalistas. Com o Ceará já garantido, restam 3 vagas. Pelo regulamento, os líderes dos grupos terão o mando de campo no jogo de volta da semifinal.
A 3º rodada da 2ª Fase terá os seguintes jogos:
Sábado
Ferroviário x Iguatu
07/02, sábado - 16h30
Local: Presidente Vargas
Horizonte x Floresta
07/02, sábado - 16h30
Local: Domingão
Domingo
Ceará x Fortaleza
8/02, domingo - 18h
Local: Castelão
E o que está em jogo para cada time na rodada final da 2ª Fase?
Classificação da 2ª Fase
Ceará
Já classificado com 6 pontos e garantido na 1ª colocação do Grupo D, o Vovô busca a melhor campanha geral do Campeonato Cearense 2026. O Vovô tem 16 pontos, enquanto o Fortaleza tem 14.
Por isso, para o Clássico-Rei, o Alvinegro almeja manter a distância para o rival, que aconteceria com um empate, ou aumentar, se vencer.
Ter a melhor campanha geral do Estadual dará direito ao mando de campo no 2º jogo caso a equipe seja finalista.
Fortaleza
Líder do Grupo A com 4 pontos, o Leão garante vaga na semifinal sem depender de outros resultados com um empate no Clássico-Rei. Se vencer, volta a liderar na classificação geral do Estadual.
Caso perca o Clássico, só é eliminado se Ferroviário e Horizonte vencerem seus jogos e tirarem uma diferença grande de saldo: 5 que o Leão tem a -1 que tem Ferroviário e Horizonte. Por exemplo, o Fortaleza teria que perder por 2x0 e os dois adversários vencerem seus jogos por 3x0.
Ferroviário
O Ferrão tem apenas um ponto e empata em tudo com o Horizonte, até no saldo negativo: -4. Assim, precisa vencer o Iguatu por uma diferença maior de gols que o Horizonte, ou marcando mais gols.
Se o Ferroviário empatar e o Horizonte também, terá que ser marcando mais gols. O mesmo vale na derrota, sofrendo menos gols.
Se empatarem em tudo, os critérios de desempate são: Menor número de cartões vermelhos recebidos; Menor número de cartões amarelos recebidos e por último, sorteio.
E hoje o Ferroviário tem uma expulsão a mais que o Galo do Tabuleiro. Então, para não depender do critério, é importante garantir estar a frente de outros critérios de desempate.
Iguatu
O Azulão tem 2 pontos e está em 2º do Grupo D. Se vencer o Ferroviário, estará classificado.
Se empatar, torce para que o Floresta também empate. E se perder, torce para que o Verdão também perca.
Horizonte
O Galo está empatado em tudo com o Ferroviário (pontos, gols marcados, gols sofridos e saldo), mas está na frente por ter uma expulsão a menos.
Assim, precisa vencer o Floresta por uma diferença maior de gols que o Ferroviário, ou marcando mais gols.
Se o Galo empatar e o Ferrão também, terá que ser marcando mais gols. O mesmo vale na derrota, sofrendo menos gols.
Se empatarem em tudo, os critérios de desempate são: Menor número de cartões vermelhos recebidos; Menor número de cartões amarelos recebidos e por último, sorteio.
Floresta
O Lobo da Vila tem 1 ponto e está em 3º do Grupo D. Para se classificar, precisa vencer o Horizonte e torcer para que o Iguatu não vença o Ferroviário.
Caso empate e o Iguatu perca estará classificado caso o supere no saldo de gols, que hoje é de 0 a -1 a favor do Azulão.