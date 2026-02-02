Diário do Nordeste
Fortaleza inicia venda de ingressos para o Clássico-Rei; veja valores e setores disponíveis

Equipe encara o Ceará no domingo, na Arena Castelão

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Fortaleza inicia venda de ingressos para Tricolores.
Foto: Kid Junior/SVM

O Fortaleza inicia a venda de ingressos para o Clássico-Rei nesta terça-feira (3). As equipes se enfrentam na última rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. Os Tricolores podem adquirir os bilhetes de forma online ou nas lojas físicas. Os valores vão de R$25 a R$120. 

Quem quiser comprar os ingressos online, basta acessar o site Leão Tickets. Caso vá a uma loja presencial, pode ir até uma das seguintes lojas: Leão 1918 do Pici, Grand Shopping Messejana, Shopping Iguatemi, RioMar Kennedy ou Laion World.

O Leão do Pici encara o Ceará no domingo (8), a partir das 18h (de Brasília), na Arena Castelão. 

VEJA VALORES E SETORES DISPONÍVEIS:

  • Inferior Sul: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)
  • Superior Sul: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)
  • Superior Central: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)
  • Bossa Nova: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

