Fortaleza quer atacante Nacho Laquintana para elenco; time espera por 'sim' do jogador

O salário do jogador será pago pelo RB Bragantino

Escrito por
Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
(Atualizado às 16:35)
Jogada
Legenda: Nacho Laquintana, atacante uruguaio de 27 anos, pelo RB Bragantino
Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

O atleta que deve ser emprestado pelo RB Bragantino ao Fortaleza é do atacante Nacho Laquintana, uruguaio de 27 anos, informação confirmada pelo Diário do Nordeste. Apesar do nome definido, a vinda ainda não é certa.

Fortaleza e RB Bragantino já firmaram a possibilidade da negociação por empréstimo, mas falta o atleta decidir o destino dele. Laquintana atua como ponta-direita e preencheria a cota de contratações que o Leão do Pici pretende para a posição no elenco.

Caso ele não aceite vir para o Fortaleza, Thiago Carpini e comissão técnica vão escolher outro nome do elenco paulista para reforçar o Leão. A vinda do atleta é por empréstimo, válido até o final de 2026, com o salário do jogador pago pelo RB Bragantino.

Laquintana está no RB Bragantino desde 2023. Em 2024, o atleta foi emprestado para o Santos e fez apenas onze jogos. Ano passado, pelo Bragantino, foram 34 jogos, quatro gols e seis assistências.

A negociação é parte do acordo entre Fortaleza e Red Bull Bragantino a respeito do atacante Herrera, vendido para a equipe de Bragança Paulista. Além da parte financeira, tinha também a vinda por empréstimo, para reforçar o elenco tricolor.

