Após atuações ruins, Carpini deve mudar o Fortaleza para o Clássico-Rei? Veja possibilidades

O Fortaleza chega para o Clássico-Rei com o Ceará pressionado pelas atuações ruins nas últimas duas partidas, contra Floresta (1x0) e Iguatu (1x1), ambas no Presidente Vargas.

Em comum além da atuação ruim está a formação 3-5-2 e a escalação inicial, mantida para as duas partidas. Para esclarecer, Britez só não jogou contra o Iguatu por sentir no aquecimento, atuando Lucas Freitas. Mas ele seria titular.

A formação titular atual do Fortaleza é:

Legenda: Formação base do Fortaleza nos últimos dois jogos Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

Portanto, as ideias do técnico Tiago Carpini foram as mesmas para os dois jogos e claramente a equipe não rende. Claro que ele pode manter a formação. Mas e se ele quiser mudar? Mantém a equipe e joga mais fechado, esperando as ações do Vovô, hoje um time mais pronto? Ou muda a formação e tenta surpreender?

Mudanças que não renderam

Com base nas mudanças de Carpini, cenário normal - contra o Iguatu, o Leão teve um jogador a mais e arriscou no intervalo tirando Cardona e entrando Lucca Pior - as mudanças tem tido pouco efeito prático como as troca de volantes (Rodrigo por Ryan ou Ronald) e de atacantes (Moisés por Kayke).

É sabido que Carpini escala o Leão no 3-4-3 por ter Lucas Crispim na lateral-esquerda improvisado e precisa de cobertura e reforçar a marcação de um zagueiro naquele setor, geralmente Cardona.

Legenda: Crispim tem atuado na ala esquerda e não tem rendido, por atuar improvisado Foto: THIAGO GADELHA / SVM

Quando se joga no 3-4-3 ou 3-5-2, o lateral vira ala e tem mais autonomia para atacar, e marcar menos, facilitando o trabalho de Crispim, que é meia de origem.

Mas como deixar o Fortaleza mais criativo contra o Ceará?

Como atuar no 4-4-2 é inviável pela falta de um lateral-esquerdo de origem e Crispim ficar muito exposto em uma linha baixa da defesa, em que precisa marcar mais, Carpini poderia fazer alterações para que ele, e Pochettino rendam mais e ainda melhorando o setor de frente.

Legenda: Uma das opções de Carpini para melhorar a criação do Fortaleza é escalar Pochettino como meia e não como ponta direita Foto: THIAGO GADELHA / SVM

Opção 1:

Carpini poderia jogar no 3-4-3, recuando Pochettino e improvisando Maiton de atacante na direita. Assim, ele ganharia mais criatividade no meio, e deixaria Maílton, de vocação ofensiva e que finaliza muito, no ataque.

Legenda: Formação mais ofensiva para deixar o Fortaleza mais criativo Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

Opção 2:

Caso Carpini não queira adiantar Maílton, ele pode colocar Kayke no ataque e manter Maílton dividindo a criação com Pochettino, tirando Crispim do time.