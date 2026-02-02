Diário do Nordeste
Filho de Mota, ídolo do Ceará, é contratado pelo Fortaleza como reforço do Sub-20

Juan Dias já passou pelas categorias de base do Ceará e do Ferroviário

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:03)
Jogada
Legenda: Filho de Mota, ídolo do Ceará, é contratado pelo Fortaleza
Foto: Reprodução

O jovem atacante Juan Dias, filho do ex-jogador Mota, ídolo do Ceará, foi contratado pelo Fortaleza. Ele assinou contrato com o Leão nesta segunda-feira (2), conforme imagens publicadas em seu perfil oficial na rede social Instagram.

Juan tem 17 anos (vai completar 18 no próximo mês) e defenderá a equipe sub-20 do Fortaleza. Anteriormente, ele havia defendido as categorias de base do Ceará e mais recentemente estava atuando no time sub-17 do Ferroviário.

Mota, pai de Juan, é considerado um dos ídolos da história do Ceará. Ele defendeu o Vovô em sete temporadas, marcando 87 gols em 148 partidas disputadas com a camisa alvinegra, conforme dados extraídos da plataforma oGol.

Redação Há 19 minutos
