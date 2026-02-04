Diário do Nordeste
Segunda rodada da Série A do Brasileirão 2026: veja jogos, horários e onde assistir

Com clássicos nacionais e duelos decisivos, rodada começa nesta quarta (4) e terá jogos até quinta-feira (5)

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:56)
Jogada
Legenda: Com clássicos nacionais e duelos decisivos, segunda rodada da Série A 2026 começa nesta quarta (4) e terá jogos até quinta-feira (5)
Foto: Adriano Fontes/Flamengo, Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon e Raul Baretta/ Santos FC

A bola vai rolar na Série A do Brasileirão 2026 nesta quarta-feira (4), para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. As 20 equipes voltam a campo após uma rodada de abertura com resultados surpreendentes e novidades na elite do futebol brasileiro.

Seis partidas serão disputadas na quarta-feira, com destaque para Flamengo x Internacional, no Maracanã, e Santos x São Paulo, na Vila Belmiro. Na quinta-feira (5), o destaque fica para Bahia x Fluminense, na Arena Fonte Nova.

JOGOS DA 2ª RODADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO

QUARTA-FEIRA (4)

  • 19h | Flamengo x Internacional | Premiere
  • 19h | RB Bragantino x Atlético-MG | Premiere
  • 20h | Santos x São Paulo | Premiere
  • 20h | Remo x Mirassol | Premiere
  • 21h30 | Palmeiras x Vitória | Globo, ge tv e Premiere
  • 21h30 | Grêmio x Botafogo | Globo e Premiere

QUINTA-FEIRA (5)

  • 19h | Bahia x Fluminense | Sportv e Premiere
  • 20h | Vasco x Chapecoense | Amazon Prime Video
  • 21h30 | Cruzeiro x Coritiba | Sportv e Premiere

QUINTA-FEIRA (19)

  • 19h30 | Athletico-PR x Corinthians | A definir

Após o término da primeira rodada, o Botafogo lidera o Brasileirão, seguido por Chapecoense, Vitória e São Paulo, que fecham o G-4. O Fluminense está na quinta colocação. Na zona, estão Coritiba, Santos, Remo e Cruzeiro.

