Segunda rodada da Série A do Brasileirão 2026: veja jogos, horários e onde assistir
Com clássicos nacionais e duelos decisivos, rodada começa nesta quarta (4) e terá jogos até quinta-feira (5)
A bola vai rolar na Série A do Brasileirão 2026 nesta quarta-feira (4), para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. As 20 equipes voltam a campo após uma rodada de abertura com resultados surpreendentes e novidades na elite do futebol brasileiro.
Seis partidas serão disputadas na quarta-feira, com destaque para Flamengo x Internacional, no Maracanã, e Santos x São Paulo, na Vila Belmiro. Na quinta-feira (5), o destaque fica para Bahia x Fluminense, na Arena Fonte Nova.
JOGOS DA 2ª RODADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
QUARTA-FEIRA (4)
- 19h | Flamengo x Internacional | Premiere
- 19h | RB Bragantino x Atlético-MG | Premiere
- 20h | Santos x São Paulo | Premiere
- 20h | Remo x Mirassol | Premiere
- 21h30 | Palmeiras x Vitória | Globo, ge tv e Premiere
- 21h30 | Grêmio x Botafogo | Globo e Premiere
QUINTA-FEIRA (5)
- 19h | Bahia x Fluminense | Sportv e Premiere
- 20h | Vasco x Chapecoense | Amazon Prime Video
- 21h30 | Cruzeiro x Coritiba | Sportv e Premiere
QUINTA-FEIRA (19)
- 19h30 | Athletico-PR x Corinthians | A definir
Após o término da primeira rodada, o Botafogo lidera o Brasileirão, seguido por Chapecoense, Vitória e São Paulo, que fecham o G-4. O Fluminense está na quinta colocação. Na zona, estão Coritiba, Santos, Remo e Cruzeiro.