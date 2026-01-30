Diário do Nordeste
Resultados da Série A: Vasco perde após bronca de Diniz e Botafogo goleia Cruzeiro de Tite

Rodada inaugural foi encerrada nesta quinta-feira com dois jogos e mudanças na parte de cima da tabela

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Vasco perde após bronca de Diniz e Botafogo goleia Cruzeiro de Tite
Foto: Matheus Lima/Vasco e Vitor Silva/Botafogo

A última quinta-feira (29) marcou o complemento da primeira rodada da Série A do Brasileirão 2026. Duas partidas foram disputadas, com o Mirassol vencendo o Vasco por 2 a 1, em casa, e o Botafogo goleando o Cruzeiro por 4 a 0, também em casa.

Jogando no Maião, Mirassol e Vasco protagonizaram um jogo movimentado. O Vasco abriu o placar com Philippe Coutinho, mas sofreu a virada do Mirassol, com gols de Carlos Cuesta (contra) e Eduardo. O jogo também foi marcado por bronca de Fernando Diniz, técnico do Vasco, em seus jogadores após o gol de empate do Mirassol.

Já no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), o Botafogo goleou o Cruzeiro por 4 a 0, com gols de Danilo (duas vezes), Artur e Matheus Martins. Do outro lado estava o Cruzeiro de Tite e Gerson, que tem tido um começo de ano conturbado.

1ª RODADA - SÉRIE A DO BRASILEIRÃO 2026

  • Atlético-MG 2 - 2 Palmeiras
  • Internacional 0 - 1 Athletico-PR
  • Coritiba 0 - 1 RB Bragantino
  • Vitória 2 - 0 Remo
  • Fluminense 2 - 1 Grêmio
  • Corinthians 1 - 2 Bahia
  • Chapecoense 4 - 2 Santos
  • São Paulo 2 - 1 Flamengo
  • Mirassol 2 - 1 Vasco
  • Botafogo 4 - 0 Cruzeiro

Após o término da primeira rodada, o Botafogo lidera o Brasileirão, seguido por Chapecoense, Vitória e São Paulo, que fecham o G-4. O Fluminense está na quinta colocação. Na zona, estão Coritiba, Santos, Remo e Cruzeiro.

CLASSIFICAÇÃO - SÉRIE A DO BRASILEIRÃO 2026 (1ª RODADA)

  1. Botafogo | 3
  2. Chapecoense | 3
  3. Vitória | 3
  4. São Paulo | 3
  5. Fluminense | 3
  6. Mirassol | 3
  7. Bahia | 3
  8. Athletico-PR | 3
  9. RB Bragantino | 3
  10. Palmeiras | 1
  11. Atlético-MG | 1
  12. Vasco | 0
  13. Grêmio | 0
  14. Corinthians | 0
  15. Flamengo | 0
  16. Internacional | 0
  17. Coritiba | 0
  18. Santos | 0
  19. Remo | 0
  20. Cruzeiro | 0

A próxima rodada será disputada no próximo meio de semana, a partir do dia 4 de fevereiro. Entre os jogos de destaque estão Flamengo e Internacional, no estádio Maracanã, além do clássico entre Santos e São Paulo, na Vila Belmiro, em Santos (SP).

