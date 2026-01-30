Resultados da Série A: Vasco perde após bronca de Diniz e Botafogo goleia Cruzeiro de Tite
Rodada inaugural foi encerrada nesta quinta-feira com dois jogos e mudanças na parte de cima da tabela
A última quinta-feira (29) marcou o complemento da primeira rodada da Série A do Brasileirão 2026. Duas partidas foram disputadas, com o Mirassol vencendo o Vasco por 2 a 1, em casa, e o Botafogo goleando o Cruzeiro por 4 a 0, também em casa.
Jogando no Maião, Mirassol e Vasco protagonizaram um jogo movimentado. O Vasco abriu o placar com Philippe Coutinho, mas sofreu a virada do Mirassol, com gols de Carlos Cuesta (contra) e Eduardo. O jogo também foi marcado por bronca de Fernando Diniz, técnico do Vasco, em seus jogadores após o gol de empate do Mirassol.
Já no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), o Botafogo goleou o Cruzeiro por 4 a 0, com gols de Danilo (duas vezes), Artur e Matheus Martins. Do outro lado estava o Cruzeiro de Tite e Gerson, que tem tido um começo de ano conturbado.
1ª RODADA - SÉRIE A DO BRASILEIRÃO 2026
- Atlético-MG 2 - 2 Palmeiras
- Internacional 0 - 1 Athletico-PR
- Coritiba 0 - 1 RB Bragantino
- Vitória 2 - 0 Remo
- Fluminense 2 - 1 Grêmio
- Corinthians 1 - 2 Bahia
- Chapecoense 4 - 2 Santos
- São Paulo 2 - 1 Flamengo
- Mirassol 2 - 1 Vasco
- Botafogo 4 - 0 Cruzeiro
Após o término da primeira rodada, o Botafogo lidera o Brasileirão, seguido por Chapecoense, Vitória e São Paulo, que fecham o G-4. O Fluminense está na quinta colocação. Na zona, estão Coritiba, Santos, Remo e Cruzeiro.
CLASSIFICAÇÃO - SÉRIE A DO BRASILEIRÃO 2026 (1ª RODADA)
- Botafogo | 3
- Chapecoense | 3
- Vitória | 3
- São Paulo | 3
- Fluminense | 3
- Mirassol | 3
- Bahia | 3
- Athletico-PR | 3
- RB Bragantino | 3
- Palmeiras | 1
- Atlético-MG | 1
- Vasco | 0
- Grêmio | 0
- Corinthians | 0
- Flamengo | 0
- Internacional | 0
- Coritiba | 0
- Santos | 0
- Remo | 0
- Cruzeiro | 0
A próxima rodada será disputada no próximo meio de semana, a partir do dia 4 de fevereiro. Entre os jogos de destaque estão Flamengo e Internacional, no estádio Maracanã, além do clássico entre Santos e São Paulo, na Vila Belmiro, em Santos (SP).