Resultados da Série A: Vasco perde após bronca de Diniz e Botafogo goleia Cruzeiro de Tite

A última quinta-feira (29) marcou o complemento da primeira rodada da Série A do Brasileirão 2026. Duas partidas foram disputadas, com o Mirassol vencendo o Vasco por 2 a 1, em casa, e o Botafogo goleando o Cruzeiro por 4 a 0, também em casa.

Jogando no Maião, Mirassol e Vasco protagonizaram um jogo movimentado. O Vasco abriu o placar com Philippe Coutinho, mas sofreu a virada do Mirassol, com gols de Carlos Cuesta (contra) e Eduardo. O jogo também foi marcado por bronca de Fernando Diniz, técnico do Vasco, em seus jogadores após o gol de empate do Mirassol.

Já no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), o Botafogo goleou o Cruzeiro por 4 a 0, com gols de Danilo (duas vezes), Artur e Matheus Martins. Do outro lado estava o Cruzeiro de Tite e Gerson, que tem tido um começo de ano conturbado.

1ª RODADA - SÉRIE A DO BRASILEIRÃO 2026

Atlético-MG 2 - 2 Palmeiras

Internacional 0 - 1 Athletico-PR

Coritiba 0 - 1 RB Bragantino

Vitória 2 - 0 Remo

Fluminense 2 - 1 Grêmio

Corinthians 1 - 2 Bahia

Chapecoense 4 - 2 Santos

São Paulo 2 - 1 Flamengo

Mirassol 2 - 1 Vasco

Botafogo 4 - 0 Cruzeiro

Após o término da primeira rodada, o Botafogo lidera o Brasileirão, seguido por Chapecoense, Vitória e São Paulo, que fecham o G-4. O Fluminense está na quinta colocação. Na zona, estão Coritiba, Santos, Remo e Cruzeiro.

CLASSIFICAÇÃO - SÉRIE A DO BRASILEIRÃO 2026 (1ª RODADA)

Botafogo | 3 Chapecoense | 3 Vitória | 3 São Paulo | 3 Fluminense | 3 Mirassol | 3 Bahia | 3 Athletico-PR | 3 RB Bragantino | 3 Palmeiras | 1 Atlético-MG | 1 Vasco | 0 Grêmio | 0 Corinthians | 0 Flamengo | 0 Internacional | 0 Coritiba | 0 Santos | 0 Remo | 0 Cruzeiro | 0

A próxima rodada será disputada no próximo meio de semana, a partir do dia 4 de fevereiro. Entre os jogos de destaque estão Flamengo e Internacional, no estádio Maracanã, além do clássico entre Santos e São Paulo, na Vila Belmiro, em Santos (SP).