Flamengo perde e ex-jogadores de Ceará e Fortaleza marcam; veja resultados do 1º dia da Série A
Seis atletas que passaram por Ceará ou Fortaleza balançaram as redes na rodada de abertura, que também teve tropeço rubro-negro e empates de destaque
A Série A do Brasileirão 2026 começou e oito partidas já foram disputadas na última quarta-feira (28). Entre os principais resultados estão o empate em 2 a 2 entre Atlético-MG e Palmeiras e a derrota do Flamengo por 2 a 1 para o São Paulo.
Outro fator de destaque foi o brilho de seis jogadores com passagem pelo futebol cearense, que marcaram gols na rodada. Das oito partidas do Campeonato Brasileiro disputadas nesta quarta, cinco tiveram ex-jogadores de Ceará ou Fortaleza balançando as redes.
1ª RODADA - SÉRIE A DO BRASILEIRÃO 2026
- Atlético-MG 2 x 2 Palmeiras | Vitor Hugo, ex-Ceará, marcou para o Atlético-MG
- Internacional 0 x 1 Athletico-PR | Mendoza, ex-Ceará, marcou para o Athletico-PR
- Coritiba 0 x 1 RB Bragantino | Juninho Capixaba, ex-Fortaleza, marcou para o RB Bragantino
- Vitória 2 x 0 Remo | Renato Kayzer, ex-Fortaleza, marcou para o Vitória
- Fluminense 2 x 1 Grêmio
- Corinthians 1 x 2 Bahia
- Chapecoense 4 x 2 Santos | Rafael Carvalheira e Jean Carlos, ex-Ceará, marcaram para a Chapecoense
- São Paulo 2 x 1 Flamengo
Nesta quinta-feira (29) acontecerá o complemento da primeira rodada da Série A do Brasileirão 2026. O Mirassol recebe o Vasco no Maião, às 20h, e o Botafogo enfrenta o Cruzeiro às 21h30, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).