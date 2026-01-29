Flamengo perde e ex-jogadores de Ceará e Fortaleza marcam; veja resultados do 1º dia da Série A

A Série A do Brasileirão 2026 começou e oito partidas já foram disputadas na última quarta-feira (28). Entre os principais resultados estão o empate em 2 a 2 entre Atlético-MG e Palmeiras e a derrota do Flamengo por 2 a 1 para o São Paulo.

Outro fator de destaque foi o brilho de seis jogadores com passagem pelo futebol cearense, que marcaram gols na rodada. Das oito partidas do Campeonato Brasileiro disputadas nesta quarta, cinco tiveram ex-jogadores de Ceará ou Fortaleza balançando as redes.

1ª RODADA - SÉRIE A DO BRASILEIRÃO 2026

Atlético-MG 2 x 2 Palmeiras | Vitor Hugo, ex-Ceará, marcou para o Atlético-MG

| Mendoza, ex-Ceará, marcou para o Athletico-PR Coritiba 0 x 1 RB Bragantino | Juninho Capixaba, ex-Fortaleza, marcou para o RB Bragantino

| Renato Kayzer, ex-Fortaleza, marcou para o Vitória Fluminense 2 x 1 Grêmio

Corinthians 1 x 2 Bahia

Chapecoense 4 x 2 Santos | Rafael Carvalheira e Jean Carlos, ex-Ceará, marcaram para a Chapecoense

Nesta quinta-feira (29) acontecerá o complemento da primeira rodada da Série A do Brasileirão 2026. O Mirassol recebe o Vasco no Maião, às 20h, e o Botafogo enfrenta o Cruzeiro às 21h30, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).