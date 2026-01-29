Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Flamengo perde e ex-jogadores de Ceará e Fortaleza marcam; veja resultados do 1º dia da Série A

Seis atletas que passaram por Ceará ou Fortaleza balançaram as redes na rodada de abertura, que também teve tropeço rubro-negro e empates de destaque

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Flamengo perde e ex-jogadores de Ceará e Fortaleza marcam
Foto: Victor Ferreira | EC Vitória; Duda Matoso/athletico.com.br; Adriano Fontes/Flamengo

A Série A do Brasileirão 2026 começou e oito partidas já foram disputadas na última quarta-feira (28). Entre os principais resultados estão o empate em 2 a 2 entre Atlético-MG e Palmeiras e a derrota do Flamengo por 2 a 1 para o São Paulo.

Outro fator de destaque foi o brilho de seis jogadores com passagem pelo futebol cearense, que marcaram gols na rodada. Das oito partidas do Campeonato Brasileiro disputadas nesta quarta, cinco tiveram ex-jogadores de Ceará ou Fortaleza balançando as redes.

1ª RODADA - SÉRIE A DO BRASILEIRÃO 2026

  • Atlético-MG 2 x 2 Palmeiras | Vitor Hugo, ex-Ceará, marcou para o Atlético-MG
  • Internacional 0 x 1 Athletico-PR | Mendoza, ex-Ceará, marcou para o Athletico-PR
  • Coritiba 0 x 1 RB Bragantino | Juninho Capixaba, ex-Fortaleza, marcou para o RB Bragantino
  • Vitória 2 x 0 Remo | Renato Kayzer, ex-Fortaleza, marcou para o Vitória
  • Fluminense 2 x 1 Grêmio
  • Corinthians 1 x 2 Bahia
  • Chapecoense 4 x 2 Santos | Rafael Carvalheira e Jean Carlos, ex-Ceará, marcaram para a Chapecoense
  • São Paulo 2 x 1 Flamengo

Nesta quinta-feira (29) acontecerá o complemento da primeira rodada da Série A do Brasileirão 2026. O Mirassol recebe o Vasco no Maião, às 20h, e o Botafogo enfrenta o Cruzeiro às 21h30, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

