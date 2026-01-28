Pesquisa de Torcidas: Ceará e Fortaleza perdem força no Interior e Flamengo lidera sem rivais

O Interior do Estado do Ceará é dominado por torcidas do Eixo-Rio-São Paulo. Flamengo, com 32% e Corinthians, com 11%,são as preferências dos torcedores, em nova pesquisa de opinião pública, encomendada pelo Sistema Verdes Mares e realizada pelo Instituto Opnus. A pesquisa apontou quais são as maiores torcidas do Estado do Ceará, mas ramificou os números na Capital e Interior.

Pesquisa com números do Interior do Ceará:

Comparativo

O resultado geral da pesquisa apontou o Flamengo como o clube com maior torcida no Estado com 22% dos entrevistados. Mas é no Interior que reside o maior reduto de torcedores do Rubro-Negro carioca: 32%. Na Capital, o time carioca tem apenas 6%, superado com folga por Ceará, que lidera com 30% e Fortaleza, com 27%.

No Interior, além do Fla, o Timão tem 11% da preferência, com boa margem para Ceará (5%) e Fortaleza (3%). Após os cearenses, aparecem outros clubes 'forasteiros': Palmeiras (6%), São Paulo (4%) e Vasco (3%).

São clubes de torcidas nacionais, ou seja, espalhadas por todo país, e no Estado do Ceará não é diferente. Este recorte, apenas no Interior, a porcentagem de Ceará e Fortaleza caem mais da metade em números comparados com do resultado final da pesquisa.

Legenda: Ceará e Fortaleza possuem torcidas gigantescas na Capital, mas não conseguem ter grande torcida no Interior, dominado pelo Flamengo Foto: ISMAEL SOARES / SVM

Foram 3.600 entrevistas foram realizadas com pessoas do estado do Ceará de 16 anos de idade ou mais entre os dias 10 a 18 de Janeiro de 2026. Os dados foram coletados em entrevistas presenciais (face a face). O cientista político e diretor do Instituto Opnus, Pedro Barbosa, foi o responsável técnico da pesquisa.

Porque Ceará e Fortaleza são batidos pelo Flamengo no Interior?

Tom Barros, jornalista do Sistema Verdes Mares e colunista do Diário do Nordeste, fez um resgate histórico que explica o fenômeno Flamengo no Interior do Ceará e a baixa adesão de torcidas de Ceará e Fortaleza longe da Capital.

Flamengo na casa dos cearenses

"O Flamengo está nas grandes decisões: Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Mundiais de Clubes. O Flamengo está em todas as competições de 1º grandeza. E com alta performance. E isso tem uma influência muito grande, em estar na televisão na casa dos cearenses. E o Ceará? E o Fortaleza? Não é a mesma coisa. O Estado do Ceará só chegou recentemente à Série A com regularidade, o Fortaleza jogou Libertadores e o Ceará a Sul-Americana. Coisa só recentemente. O Flamengo não. Vem de longa tradição em competições internacionais. Eu mesmo saí do Brasil pra cobrir o Flamengo em Caracas na Venezuela, pela Libertadores, pelo rádio, quando não tinha televisão. Era o rádio também divulgando o Flamengo e isso tem um peso muito grande".

Legenda: O Flamengo lidera com folga como maior torcida do Interior do Estado Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Sem contato com Ceará e Fortaleza

Dos 184 municipios do Estado, Ceará e Fortaleza visitaram quantos em competições locais em toda a história do futebol cearense? Uns 10, talvez um pouco mais. São 184. Então, essa gente não tem contato direto com os nossos clubes. A ausência de ídolos no nosso futebol também faz a diferença. As pessoas precisa de idolos.

Ceará e Fortaleza longe do Interior

A televisão massifica o Flamengo, que tem tem uma cobertura muito especial, de rádio, televisão, internet pelo tamanho de sua torcida no país. Ele está em todas as grandes competições, tem ídolos na sua equipe, como Arrascaeta, e os nossos times não tem ídolos locais. Também falta presença física de Ceará e Fortaleza no Interior. Este ano na 1ª divisão tem apenas Quixadá e Iguatu. E sequer os clubes visitam estas cidades. Falta essa afinidade com Ceará e Fortaleza para o cearense do interior.

