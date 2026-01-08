Técnico do Cruzeiro, Tite trava venda Jonathan Jesus; Ceará estava de olho em negociação com o Zenit
Vovô possui 10% dos direitos econômicos do jogador
Para 2026, o Ceará projeta arrecadar R$ 29 milhões com a venda de atletas. Sejam ativos do clube que estão no elenco atual, ou jogadores que o clube possui direitos econômicos após venda.
É o caso de Jonathan Jesus, do Cruzeiro. O Vovô possui 10% dos direitos econômicos dele e estava de olho em uma negociação com o Zenit, da Rússia.
O Cruzeiro queria envolver o ex-jogador do Ceará em negócio com o volante Gérson. A Raposa está perto de fechar a contratação do ex-volante do Flamengo, sem envolver o ex-zagueiro do Vozão no negócio.
Segundo a Rádio Itatiaia, de Minas Gerais, a direção do Cruzeiro estipula o valor do zagueiro em 10 milhões de euros (R$ 63,1 milhões).
O técnico Tite, recém chegado ao Cruzeiro, vetou a venda do jogador, por quer utilizá-lo.
"Jonathan Jesus, que antes a gente pensava isso aí, e eu digo: vai ficar, porque tem um potencial enorme pra crescer", disse Tite.
Jonatan Jesus no Cruzeiro
Em 2024, o Cruzeiro comprou o zagueiro Jonathan Jesus, do Ceará, então de 20 anos, por R$ 8 milhões, com contrato até 2029. O clube mineiro adquriu 90% dos direitos econômicos, com o Ceará ficando com 10%.
Naquele ano, ele tinha atuado apenas 13 partidas pelo Vozão no time profissional.
Já no Cruzeiro, Jonathan Jesus fez 36 jogos, marcando um gol e dando uma assistência.