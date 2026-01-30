Diário do Nordeste
CBF define nova regra e limita preço de ingressos para torcidas visitantes no Brasileirão

Entidade também fez mudanças em temas como cargas de ingressos, torcida única e mais

Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 20:33)
Jogada
Legenda: Taça do Campeonato Brasileiro.
Foto: @rafaelribeirorio / CBF

O novo Manual de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) traz novas regras de defesa do direito do consumidor. Uma delas é uma determinação que regula o preço dos ingressos para as torcidas visitantes. O documento foi publicado no dia 28 de janeiro e já é válido para o Campeonato Brasileiro deste ano.  

O Manual explica que o preço do ingresso destinado à torcida visitante não pode superar o dobro do valor mais barato vendido ao time mandante, desconsiderando a meia-entrada. Por exemplo: se o bilhete mais acessível para os anfitriões custar R$ 50, o visitante não poderá pagar mais que R$ 100.

O intuito da medida é evitar a cobrança de valores abusivos aos visitantes ao longo do campeonato. Veja o trecho: 

"Antes, por norma prevista no Estatuto do Torcedor (revogado) e no RGC, o ingresso deveria ter valor semelhante ao setor equivalente do estádio, o que causava diferenças na interpretação do conceito de setor equivalente, permitindo, assim, uma cobrança exorbitante ao setor visitante", informa o trecho do Manual de Competições da entidade.

OUTRAS MUDANÇAS

Mais uma mudança importante foi definida no Manual. No texto, a entidade regulariza a política de reciprocidade entre os clubes sobre a carga de ingressos de visitantes. O time visitante pode pedir a compra antecipada de até 50% dos ingressos destinados ao seu setor, podendo utilizá-los como vantagens nos planos de sócio-torcedor.

Outros dois pontos importantes, também estabelecidos no documento, são os seguintes: a CBF busca melhorar a experiência dos torcedores visitantes nos estádios. Para isso, determinou que os setores dessas torcidas não devem ter obstruções excessivas que afetem a visibilidade do campo. Além disso, também está proibido que os clubes acordem a realização de jogos com torcida única.

Jogada

