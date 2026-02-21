Palmeiras x Capivariano: onde assistir, palpites e prováveis escalações
Partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista
Palmeiras e Capivariano se enfrentam neste domingo (21) às 20h30, na Arena Barueri, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.
Como se trata de jogo único, quem vencer estará na semifinal. Um empate levará a decisão para os pênaltis.
Na 1ª Fase, o Palmeiras foi 2º colocado com 16 pontos, enquanto o Capivariano foi o 7º com 13.
Onde Assistir
A partida será transmitida pela Record, HBO Max e Cazé TV.
Palpites
Prováveis Escalações
Palmeiras
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Allan; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Braga
Capivariano
Guilherme Nogueira; Ricardo Cerqueira, Octávio, Wendel Lomar e Leonan; Bruno Silva, Thiago Moraes, Carlos Eduardo e Ravanelli; Baianinho e Vinícius Popó. Técnico Élio Sizenando
Arbitragem
Árbitro: Edina Alves Batista
Auxiliares: Alex Eng Ribeiro e Izabele de Oliveira
VAR: Thiago Luis Scarascati