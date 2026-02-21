Palmeiras x Capivariano: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Palmeiras e Capivariano se enfrentam neste domingo (21) às 20h30, na Arena Barueri, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Como se trata de jogo único, quem vencer estará na semifinal. Um empate levará a decisão para os pênaltis.

Na 1ª Fase, o Palmeiras foi 2º colocado com 16 pontos, enquanto o Capivariano foi o 7º com 13.

Onde Assistir

A partida será transmitida pela Record, HBO Max e Cazé TV.

Palpites

Prováveis Escalações

Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Allan; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Braga

Capivariano

Guilherme Nogueira; Ricardo Cerqueira, Octávio, Wendel Lomar e Leonan; Bruno Silva, Thiago Moraes, Carlos Eduardo e Ravanelli; Baianinho e Vinícius Popó. Técnico Élio Sizenando

Arbitragem

Árbitro: Edina Alves Batista

Auxiliares: Alex Eng Ribeiro e Izabele de Oliveira

VAR: Thiago Luis Scarascati