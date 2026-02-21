Diário do Nordeste
Palmeiras x Capivariano: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Palmeiras recebe o Capivariano pelo Paulistão
Foto: Cesar Grecco / Palmeiras

Palmeiras e Capivariano se enfrentam neste domingo (21) às 20h30, na Arena Barueri, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Como se trata de jogo único, quem vencer estará na semifinal. Um empate levará a decisão para os pênaltis.

Na 1ª Fase, o Palmeiras foi 2º colocado com 16 pontos, enquanto o Capivariano foi o 7º com 13.

Onde Assistir

A partida será transmitida pela Record, HBO Max e Cazé TV.

Palpites 

Prováveis Escalações

Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Allan; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Braga

Capivariano

Guilherme Nogueira; Ricardo Cerqueira, Octávio, Wendel Lomar e Leonan; Bruno Silva, Thiago Moraes, Carlos Eduardo e Ravanelli; Baianinho e Vinícius Popó. Técnico Élio Sizenando

Arbitragem

Árbitro: Edina Alves Batista
Auxiliares: Alex Eng Ribeiro e Izabele de Oliveira
VAR: Thiago Luis Scarascati

