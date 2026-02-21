Diário do Nordeste
Com TikTok, SVM transmite Fortaleza x Ferroviário em cinco plataformas; confira

A partida terá transmissão gratuita com imagens ao vivo na conta oficial do Diário do Nordeste, além de cobertura multiplataforma do Jogada

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:42)
Jogada
Legenda: Fortaleza e Ferroviário terá cobertura do Sistema Verdes Mares em cinco plataformas
Foto: KID JUNIOR / SVM

O Sistema Verdes Mares (SVM) transmite neste sábado (21), o jogo entre Fortaleza x Ferroviário em cinco plataformas diferentes e gratuitas. Ao todo, o duelo, às 17h, no estádio Presidente Vargas (PV), será exibido no TikTok, Instagram e Facebook, com imagens, além da Verdinha (92.5 FM) e no Youtube (Canal Jogada), em áudio.

As transmissões começam às 16 horas e encerram às 19h30. A equipe do Sistema Verdes Mares para a partida é formada pelo narrador Jota Rômulo, a repórter Fernanda Alves e o comentarista André Almeida.

TRANSMISSÕES DO SVM DE FORTALEZA X FERROVIÁRIO

Rádio Verdinha 92.5 FM: https://www.verdinha.verdesmares.com.br
YouTube do Jogada: https://www.youtube.com/@jogadasvm
TikTok do Diário do Nordeste: https://www.tiktok.com/@diariodonordeste
Instagram do Jogada: https://www.instagram.com/jogadasvm
Facebook do Diário do Nordeste: https://www.facebook.com/diariodonordeste

