Bragantino x São Paulo: onde assistir, palpites e prováveis escalações
Partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista
Bragantino e São Paulo se enfrentam neste sábado (21) às 18h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.
Como se trata de jogo único, quem vencer estará na semifinal. Um empate levará a decisão para os pênaltis.
Na 1ª Fase, o Bragantino foi 3º colocado com 16 pontos, enquanto o São Paulo foi 6º com 13.
Onde Assistir
A partida será transmitida pela TNT e HBO Max
Palpites
Prováveis Escalações
BRAGANTINO
Tiago Volpi; Agustín Sant'Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavinho, Yuri Leles (Nacho Sosa), Lucas Barbosa, Henry Mosquera, Isidro Pitta. Técnico: Vágner Mancini
SÃO PAULO
Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino (Arboleda), Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio; Lucas, Luciano, Calleri.Técnico: Hernán Crespo
Arbitragem
Árbitro: Daiane Muniz
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Leandro Matos Feitosa
VAR: Adriano de Assis Miranda