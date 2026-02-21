Diário do Nordeste
Bragantino x São Paulo: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O São Paulo visita o Bragantino pelo Paulistão
Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net

Bragantino e São Paulo se enfrentam neste sábado (21) às 18h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Como se trata de jogo único, quem vencer estará na semifinal. Um empate levará a decisão para os pênaltis.

Na 1ª Fase, o Bragantino foi 3º colocado com 16 pontos, enquanto o São Paulo foi 6º com 13.

Onde Assistir

A partida será transmitida pela TNT e HBO Max

Palpites 

inter@

Prováveis Escalações

BRAGANTINO

Tiago Volpi; Agustín Sant'Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavinho, Yuri Leles (Nacho Sosa), Lucas Barbosa, Henry Mosquera, Isidro Pitta. Técnico: Vágner Mancini

SÃO PAULO

Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino (Arboleda), Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio; Lucas, Luciano, Calleri.Técnico: Hernán Crespo

Arbitragem

Árbitro: Daiane Muniz
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Leandro Matos Feitosa
VAR: Adriano de Assis Miranda

Jogada

