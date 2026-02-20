Neymar admite possibilidade de aposentadoria ao fim de 2026: 'Pode ser'

Neymar pode encerrar a carreira como jogador de futebol ao final de 2026. O atleta de 34 anos, que tem contrato até o fim de 2026 com o Santos, falou sobre a possibilidade em entrevista publicada pela CazéTV nesta sexta-feira (20). O camisa 10 do Peixe ponderou, no entanto, que tem vivido um dia de cada vez. Recentemente, ele passou por uma cirurgia no joelho.

"Não sei o que vai acontecer daqui para frente, não sei o ano que vem. Pode ser que chegue dezembro e eu queira me aposentar. Estou vivendo ano a ano. Este é um ano muito importante para o Santos, mas também para a seleção, porque é ano de Copa do Mundo. Para mim, também é um grande desafio", afirmou o atleta.

"Eu vou vendo ano a ano. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, não sei o ano que vem. Pode ser que chegue em dezembro e eu queira me aposentar, não sei. Vai ser do meu coração. Um dia de cada vez, vamos pouco a pouco", completou.

O camisa 10 do Peixe detalhou como tem sido o retorno aos gramados após a cirurgia no joelho. Ele voltou a atuar no último domingo, no duelo contra o Velo Clube.

"Queria voltar a jogar esta temporada totalmente a 100%. Por isso aguentei alguns jogos, esperei um pouco mais. Sei que muita gente fala muita coisa, não sabe do dia a dia, mas temos de aguentar. Consegui voltar muito bem. Estou feliz e tranquilo por ter voltado melhor do que estava antes. Preciso ganhar ritmo de jogo e treinar mais", finalizou.