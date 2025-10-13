Ancelotti sobre Neymar na Seleção Brasileira: ‘quando estiver bem, tem qualidade para jogar’

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, não descartou o retorno de Neymar às convocações do Brasil. Em entrevista nesta segunda-feira (13), o treinador da Amarelinha foi perguntando sobre o jogador do Santos, que é o maior artilheiro da história da Seleção.

Neymar pode jogar ao seu nível máximo nesta seleção, sem nenhum problema. Quando ele estiver bem, a sua condição física estiver bem, ele tem a qualidade para jogar não só na Seleção Brasileira, mas em qualquer equipe do mundo, pela qualidade que ele tem. Carlo Ancelotti Técnico da Seleção Brasileira

Legenda: Neymar comemorando gol pelo Brasil Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Astro da Seleção Brasileira, Neymar atualmente está lesionado no Santos. Ele está em tratamento no departamento médico do clube paulista, por conta de uma lesão grau 2 no reto femoral da coxa direita.

O jogador de 33 anos tem sofrido com muitas lesões nos últimos anos, o que tem o deixado de fora das convocações da Seleção Brasileira. O jogador vive a expectativa de voltar a ser convocado para a disputa da Copa do Mundo de 2026.