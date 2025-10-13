Ancelotti sobre Neymar na Seleção Brasileira: ‘quando estiver bem, tem qualidade para jogar’
Técnico do Brasil deu a declaração em entrevista coletiva nesta segunda-feira (13)
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, não descartou o retorno de Neymar às convocações do Brasil. Em entrevista nesta segunda-feira (13), o treinador da Amarelinha foi perguntando sobre o jogador do Santos, que é o maior artilheiro da história da Seleção.
Neymar pode jogar ao seu nível máximo nesta seleção, sem nenhum problema. Quando ele estiver bem, a sua condição física estiver bem, ele tem a qualidade para jogar não só na Seleção Brasileira, mas em qualquer equipe do mundo, pela qualidade que ele tem.
Astro da Seleção Brasileira, Neymar atualmente está lesionado no Santos. Ele está em tratamento no departamento médico do clube paulista, por conta de uma lesão grau 2 no reto femoral da coxa direita.
O jogador de 33 anos tem sofrido com muitas lesões nos últimos anos, o que tem o deixado de fora das convocações da Seleção Brasileira. O jogador vive a expectativa de voltar a ser convocado para a disputa da Copa do Mundo de 2026.
Assuntos Relacionados