Neymar deve voltar de lesão no Santos contra o Fortaleza na Série A; veja data

Partida também marcará o reencontro do Fortaleza com o técnico Vojvoda

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:46)
Jogada
Legenda: Neymar, atacante do Santos
Foto: NELSON ALMEIDA/AFP

O atacante Neymar deve retornar de lesão no Santos no início de novembro. A primeira partida deve ser contra o Fortaleza, no dia 3 de novembro, segundo noticiou a TNT Sports. O jogador tem uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita.

A informação do retorno contra o Fortaleza ainda não é oficial por parte do Santos, mas a expectativa é de que Neymar fique à disposição realmente no início de novembro. O primeiro jogo deste mês será justamente contra o Fortaleza, no dia 3, na Vila Belmiro.

Esta partida também marcará o reencontro do Fortaleza com o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, que comandou o Tricolor do Pici por quatro anos, mas que agora defende o Santos, onde treina Neymar e outros jogadores.

O Santos atualmente está na 16ª colocação na tabela, com 27 pontos em 24 jogos. Já o Fortaleza está na 19ª colocação, somando 21 pontos em 24 jogos. Trata-se, portanto, de duas equipes que lutam pela permanência na Série A do Brasileirão.

