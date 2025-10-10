Coreia do Sul x Brasil em Amistoso: veja onde assistir, horário e escalações

A Seleção Brasileira faz amistoso contra a Coreia do Sul na manhã desta sexta-feira (10), às 8h (de Brasília), no Seoul World Cup Stadium. As duas seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo 2026 e usam o amistoso como preparação.

Onde Assistir?

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo, SporTV, GE TV e no Globoplay.

Palpites

Como chega o Brasil

Será o primeiro amistoso oficial de Carlo Ancelotti no comando da Amarelinha. Desde que foi apresentado, o treinador soma quatro jogos, duas vitórias e um empate, com quatro gols marcados e apenas um sofrido. Foram 4 jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, competição na qual o Brasil garantiu vaga na Copa em 5º lugar.

O técnico Italiano avaliou os adversários asiáticos nos amistosos. Além da Coreia do Sul, o Brasil enfrenta o Japão no dia 14.

“São jogos em que temos a ideia de enfrentar equipes de escolas asiáticas. Obviamente, conhecemos e é uma escola que evoluiu muito nos últimos anos. Gostamos de jogar esses dois jogos, serão difíceis, mas importantes para enfrentar o que pode acontecer na Copa do Mundo. É uma oportunidade para a equipe melhorar a qualidade, a atitude e o convencimento que tem que ter para a Copa”, explicou.

Legenda: Carlo Ancelotti terá dois amistosos com o Brasil na Data Fifa para avaliar grupo para a Copa do Mundo Foto: @rafaelribeirorio / CBF

O atacante Matheus Cunha avaliou a oportunidade nos amistosos como passo importante na caminhada para a Copa do Mundo 2026.

“Sem dúvida acho que a gente está no momento de moldar a equipe, de já ter um plano traçado para o que vão ser os nossos próximos jogos e o projeto do Mundial. A gente quer o máximo possível já deixar nossa cara no jogo, já demonstrar o que vai ser o Brasil. Estamos muito focados e muito tranquilos, a gente vem de um momento legal demais com o Ancelotti e todos da comissão. Espero que seja um grande jogo”, disse.

Prováveis escalações

COREIA DO SUL:

Jo Hyeon-woo; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Jung Woo-young e Lee Ki-je; Lee Jae-sung, Hwang In-beom e Lee Kang-in; Son Heung-min, Cho Gue-sung e Hwang Hee-chan. Técnico: Hong Myung-bo

BRASIL:

Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti

Arbitragem

Abdurahman Ibrahim Al-Jassim (Árbitro central)

Taleb Salem AL-Marri e Saoud Ahmed Almaqaleh (Assistentes)

Khamis Mohammed AL-Marri (VAR)

Meshari Ali Alshammari (Assistente de árbitro de vídeo).