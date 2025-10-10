Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Coreia do Sul x Brasil em Amistoso: veja onde assistir, horário e escalações

As duas equipes jogam em Seul em amistoso na Data Fifa

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Brasil faz amistosos com Seleções Asiáticas nesta Data Fifa
Foto: @rafaelribeirorio I CBF

A Seleção Brasileira faz amistoso contra a Coreia do Sul na manhã desta sexta-feira (10), às 8h (de Brasília), no Seoul World Cup Stadium. As duas seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo 2026 e usam o amistoso como preparação.

Onde Assistir?

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo, SporTV, GE TV e no Globoplay.

Palpites

inter@

Como chega o Brasil

Será o primeiro amistoso oficial de Carlo Ancelotti no comando da Amarelinha. Desde que foi apresentado, o treinador soma quatro jogos, duas vitórias e um empate, com quatro gols marcados e apenas um sofrido. Foram 4 jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, competição na qual o Brasil garantiu vaga na Copa em 5º lugar.

O técnico Italiano avaliou os adversários asiáticos nos amistosos. Além da Coreia do Sul, o Brasil enfrenta o Japão no dia 14.

“São jogos em que temos a ideia de enfrentar equipes de escolas asiáticas. Obviamente, conhecemos e é uma escola que evoluiu muito nos últimos anos. Gostamos de jogar esses dois jogos, serão difíceis, mas importantes para enfrentar o que pode acontecer na Copa do Mundo. É uma oportunidade para a equipe melhorar a qualidade, a atitude e o convencimento que tem que ter para a Copa”, explicou.

Legenda: Carlo Ancelotti terá dois amistosos com o Brasil na Data Fifa para avaliar grupo para a Copa do Mundo
Foto: @rafaelribeirorio / CBF

O atacante Matheus Cunha avaliou a oportunidade nos amistosos como passo importante na caminhada para a Copa do Mundo 2026.

“Sem dúvida acho que a gente está no momento de moldar a equipe, de já ter um plano traçado para o que vão ser os nossos próximos jogos e o projeto do Mundial. A gente quer o máximo possível já deixar nossa cara no jogo, já demonstrar o que vai ser o Brasil. Estamos muito focados e muito tranquilos, a gente vem de um momento legal demais com o Ancelotti e todos da comissão. Espero que seja um grande jogo”, disse.

Prováveis escalações

COREIA DO SUL:

Jo Hyeon-woo; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Jung Woo-young e Lee Ki-je; Lee Jae-sung, Hwang In-beom e Lee Kang-in; Son Heung-min, Cho Gue-sung e Hwang Hee-chan. Técnico: Hong Myung-bo

BRASIL:

Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti

Arbitragem

Abdurahman Ibrahim Al-Jassim (Árbitro central)
Taleb Salem AL-Marri e Saoud Ahmed Almaqaleh (Assistentes)
Khamis Mohammed AL-Marri (VAR)
Meshari Ali Alshammari (Assistente de árbitro de vídeo).

Assuntos Relacionados

Jogada

Coreia do Sul x Brasil em Amistoso: veja onde assistir, horário e escalações

As duas equipes jogam em Seul em amistoso na Data Fifa

Vladimir Marques Há 10 minutos

Jogada

Fortaleza vence Bahia e vai à final da Copa Maria Bonita

A final será contra o Sport, com transmissão da TV Verdes Mares.

Redação 09 de Outubro de 2025
Léo Condé volta a dar treinos no Ceará

Jogada

Sob comando de Léo Condé, Ceará faz treino tático com foco no Sport

Equipes se enfrentam somente no dia 15 de outubro

Redação 09 de Outubro de 2025
jogadores

Jogada

Sport vende operação de jogo contra o Flamengo e partida será na Arena de Pernambuco; veja valor

Equipes vão se enfrentar no dia 13 de novembro

Redação 09 de Outubro de 2025
jogadores

Jogada

CBF muda dia e hora de Santos x Fortaleza pela Série A; confira

Equipes se enfrentam na Vila Belmiro

Crisneive Silveira 09 de Outubro de 2025

Jogada

Sport perde dois titulares contra o Ceará por suspensão; veja desfalques e provável escalação

Vozão visita o time pernambucano no dia 15, às 20 horas, na Ilha do Retiro, pela 28ª rodada da Série A

Vladimir Marques 09 de Outubro de 2025