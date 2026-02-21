Lucas Sasha celebra classificação e projeta semana decisiva: 'Estamos preparados'

Em confronto válido pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Cearense, o Fortaleza venceu o Ferroviário por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (21), no Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza. Destaque da partida, sendo o autor do primeiro gol do duelo e dado assistência do segundo tento, Lucas Sasha comemorou a classificação para a final e projetou os próximos desafios de uma semana decisiva para o Tricolor.

Fico feliz hoje também pelo pelo gol, pela assistência, no momento que a gente precisa crescer, realmente a gente tá crescendo. É o que eu sempre falo, dentro de campo você pode ser um bom ruim jogador, isso aí passa. Mais importante é o que você é fora de campo, né? Eu fico feliz por ter essa posição hoje dentro do dentro do Fortaleza, dentro com os atletas, os atletas novos também. Já tô aqui há alguns anos, então eu já sei como funciona a casa, eu sei como funciona as coisas. É claro que as pessoas que chegam querem informação e eu acabo também ajudando nessa adaptação. Então, para mim é de muita felicidade estar nessa posição. Lucas Sasha Volante do Fortaleza

Confirmando o favoritismo e ampliando a vantagem do primeiro jogo para vencer o Clássico das Cores por 4 a 0 no agregado, o Leão espera o resultado do duelo entre Ceará e Floresta para saber quem vai enfrentar na final do estaduual. Enquanto isso, visando a semana decisiva, o volante projetou a partida contra o Maguary, válida pela primeira fase da Copa do Brasil, já nesta terça-feira (24).

"Agora, vem aí a Copa do Brasil, que começa também um objetivo importante para nós de passar de fase. Depois vem o principal objetivo para esse começo do ano, que é o Cearense. Então, Vamos um passinho de cada vez, mas a gente tá feliz com com o nosso, com o nosso progresso e com o trabalho que vem sendo feito. No calendário futebol do futebol brasileiro, que a gente joga sempre no meio da semana, a gente já tá meio que acostumado com esses jogos, jogos decisivos um em cima do outro. É claro que agora o Carpini também juntamente com a diretoria estão reforçando o nosso elenco. Isso ajuda também a dar rotatividade e também ajuda com essa sequência de jogos. Então, estamos preparados aí para para enfrentar essas próximas batalhas".

O Fortaleza volta a jogar nesta terça-feira (24), às 21h30, no qual o Leão busca garantir a classificação em jogo único, na Arena Castelão. Já no fim de semana, o primeiro jogo da final do Campeonato Cearense vai acontecer no domingo (1°).