Carpini destaca novas opções do elenco e projeta Fortaleza mais encorpado na final

O técnico Tiago Carpini analisou a classificação do Fortaleza para a final do Campeonato Cearense, ao vencer o Ferroviário por 2x0 na noite deste sábado (21), no PV. No jogo de ida, o Leão já havia vencido por 2x0.

O treinador do Leão, Thiago Carpini, elogiou as opções ofensivas que ganhou e que permitirá variações e desempenhar um futebol mais ofensivo.

"Dentro das caraterísticas que temos vamos adaptar os novos jogadores ao estilo de jogo do Fortaleza. Foram estreias importantes, como a do GB, tivemos jogadores que chegaram e não estrearam, e nos darão mais repertório e variação dentro do elenco".

Elogiou as opções

Carpini elogiou as opções do seu ataque, inclusive os novos reforços - Paulo Baya e Wellington - que não poderão jogar no Cearense, mas na Série B e Copa do Brasil.

"Mudamos o sistema por termos os jogadores da posição. Vínhamos sofrendo e agora poderemos ter um time mais a minha cara, a do Fortaleza, com opções de velocidade como o Paulo Baya, o Wellington, de velocidade e que tem capacidade de virar meia, o Vitinho entrando muito bem, o Luiz Fernando mais participativo, a estreia do GB. Agora é ajustar dentro do comportamento coletivo. O reforços chegaram e estamos produzido mais ofensivamente, tendo mais controle do jogo, era o que faltava. Dá pra evoluir bastante".

Legenda: Thiago Carpini falou da dificuldade no início de temporada com elenco curto e jogadores saindo Foto: THIAGO GADELHA / SVM

O treinador lembrou as dificuldades que teve para com as saídas de jogadores e a falta de peças.

"Tive um dos maiores desafios da carreira neses 40 dias, de mudar sistema toda semana, peças toda semana, ter atletas e não ter mais e sempre cobrado por resultados, que vieram".

Sobre estar na final, Carpini disse que o Fortaleza cumpriu o objetivo.

"Pelo tamanho do Fortaleza, o clube tem que estar na final. De maneira invicta foi surprendente, pelas dificuldades. Sofremos só um gol, é de valorizar".

A decisão do Cearense será nos dias 1º de 8 de março. O Leão espera quem avançar de Ceará e Floresta, que jogam no domingo (22).

Antes da decisão, o Leão joga na terça-feira (24), pela Copa do Brasil, contra o Maguary-PE, às 21h30 no Castelão, em jogo único pela 2ª Fase.