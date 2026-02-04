Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (4)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 4 de fevereiro de 2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:22)
Jogada
Legenda: Haaland comemora gol com a camisa do Manchester City
Foto: CRISTINA QUICLER / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (4) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (4)

UEFA YOUTH LEAGUE

  • 10h | Legia Varsóvia sub-19 x Ajax sub-19 | UEFA.tv
  • 12h | HJK sub-19 x Manchester City sub-19 | UEFA.tv
  • 14h | Colônia sub-19 x Inter de Milão sub-19 | UEFA.tv
  • 14h | Betis sub-19 x Tottenham sub-19 | UEFA.tv

CAMPEONATO EGÍPCIO

  • 12h | Smouha x Pyramids | Link Sport Club Podcast
  • 15h | Ismailia x Zamalek | Link Sport Club Podcast

CAMPEONATO GREGO

  • 13h30 | Asteras Tripolis x Olympiacos | SportyNet (TV e YouTube)

CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO

  • 14h | Eintracht Frankfurt (F) x Hoffenheim (F) | DAZN

COPA DA RAINHA

  • 14h30 | Atlético de Madrid (F) x Athletic Bilbao (F) | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO PARAENSE

  • 15h30 | Tuna Luso x Paysandu | Canal do Benja, TV Cultura do Pará e Esporte Na Cultura (YouTube)

CAMPEONATO PERNAMBUCANO

  • 16h | Maguary x Retrô | Canal GOAT e TV FPF Betnacional

COPA DA FRANÇA

  • 16h30 | Lyon x Laval | SportyNet (TV e YouTube)
  • 16h30 | Nice x Montpellier | SportyNet (YouTube)
  • 16h30 | Lorient x Paris FC | SportyNet (YouTube)
  • 16h30 | Toulouse x Amiens | SportyNet (YouTube)
  • 17h | Troyes x Lens | SportyNet (YouTube)

COPA DA BÉLGICA

  • 16h30 | Charleroi x Union Saint-Gilloise | DAZN

COPA DA ALEMANHA

  • 16h45 | Holstein Kiel x Stuttgart | Disney+

COPA DA ITÁLIA

  • 17h | Inter de Milão x Torino | SportyNet (YouTube)

COPA DA LIGA INGLESA

  • 17h | Manchester City x Newcastle | ESPN e Disney+

COPA DO REI

  • 17h | Alavés x Real Sociedad | ESPN 4 e Disney+
  • 17h | Valencia x Athletic Bilbao | Xsports e Disney+

COPA DA HOLANDA

  • 17h | PSV x Heerenveen | N Sports

CAMPEONATO ESCOCÊS

  • 17h | Aberdeen x Celtic | Canal GOAT e OneFootball

TAÇA DE PORTUGAL

  • 17h15 | Fafe x Torreense | N Sports

COPA DA ARGENTINA

  • 19h | Talleres x Argentino de Merlo | Xsports

BRASILEIRÃO

  • 19h | Flamengo x Internacional | Premiere
  • 19h | RB Bragantino x Atlético-MG | Premiere
  • 20h | Santos x São Paulo | Premiere
  • 20h | Remo x Mirassol | Premiere
  • 21h30 | Palmeiras x Vitória | Globo, ge tv e Premiere
  • 21h30 | Grêmio x Botafogo | Globo e Premiere

CAMPEONATO PARANAENSE

  • 19h | Andraus x FC Cascavel | Canal GOAT

CAMPEONATO CEARENSE

  • 19h | Maracanã x Quixadá | FCF TV

CAMPEONATO AMAZONENSE

  • 20h | Nacional-AM x Princesa do Solimões | N Sports

CAMPEONATO POTIGUAR

  • 20h | Potiguar x América-RN | Canal GOAT
  • 20h | ABC x Globo | Canal GOAT

CAMPEONATO PARAIBANO

  • 20h | Esporte de Patos x Pombal | Canal GOAT

PRÉ-LIBERTADORES

  • 21h30 | 2 de Mayo x Alianza Lima | ESPN e Disney+

CONCACAF CHAMPIONS CUP

  • 22h | Xelajú x Monterrey | Disney+
  • 0h | Vancouver FC x Cruz Azul | Disney+
