Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (4)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 4 de fevereiro de 2026
(Atualizado às 08:22)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (4) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (4)
UEFA YOUTH LEAGUE
- 10h | Legia Varsóvia sub-19 x Ajax sub-19 | UEFA.tv
- 12h | HJK sub-19 x Manchester City sub-19 | UEFA.tv
- 14h | Colônia sub-19 x Inter de Milão sub-19 | UEFA.tv
- 14h | Betis sub-19 x Tottenham sub-19 | UEFA.tv
CAMPEONATO EGÍPCIO
- 12h | Smouha x Pyramids | Link Sport Club Podcast
- 15h | Ismailia x Zamalek | Link Sport Club Podcast
CAMPEONATO GREGO
- 13h30 | Asteras Tripolis x Olympiacos | SportyNet (TV e YouTube)
CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO
- 14h | Eintracht Frankfurt (F) x Hoffenheim (F) | DAZN
COPA DA RAINHA
- 14h30 | Atlético de Madrid (F) x Athletic Bilbao (F) | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO PARAENSE
- 15h30 | Tuna Luso x Paysandu | Canal do Benja, TV Cultura do Pará e Esporte Na Cultura (YouTube)
CAMPEONATO PERNAMBUCANO
- 16h | Maguary x Retrô | Canal GOAT e TV FPF Betnacional
COPA DA FRANÇA
- 16h30 | Lyon x Laval | SportyNet (TV e YouTube)
- 16h30 | Nice x Montpellier | SportyNet (YouTube)
- 16h30 | Lorient x Paris FC | SportyNet (YouTube)
- 16h30 | Toulouse x Amiens | SportyNet (YouTube)
- 17h | Troyes x Lens | SportyNet (YouTube)
COPA DA BÉLGICA
- 16h30 | Charleroi x Union Saint-Gilloise | DAZN
COPA DA ALEMANHA
- 16h45 | Holstein Kiel x Stuttgart | Disney+
COPA DA ITÁLIA
- 17h | Inter de Milão x Torino | SportyNet (YouTube)
COPA DA LIGA INGLESA
- 17h | Manchester City x Newcastle | ESPN e Disney+
COPA DO REI
- 17h | Alavés x Real Sociedad | ESPN 4 e Disney+
- 17h | Valencia x Athletic Bilbao | Xsports e Disney+
COPA DA HOLANDA
- 17h | PSV x Heerenveen | N Sports
CAMPEONATO ESCOCÊS
- 17h | Aberdeen x Celtic | Canal GOAT e OneFootball
TAÇA DE PORTUGAL
- 17h15 | Fafe x Torreense | N Sports
COPA DA ARGENTINA
- 19h | Talleres x Argentino de Merlo | Xsports
BRASILEIRÃO
- 19h | Flamengo x Internacional | Premiere
- 19h | RB Bragantino x Atlético-MG | Premiere
- 20h | Santos x São Paulo | Premiere
- 20h | Remo x Mirassol | Premiere
- 21h30 | Palmeiras x Vitória | Globo, ge tv e Premiere
- 21h30 | Grêmio x Botafogo | Globo e Premiere
CAMPEONATO PARANAENSE
- 19h | Andraus x FC Cascavel | Canal GOAT
CAMPEONATO CEARENSE
- 19h | Maracanã x Quixadá | FCF TV
CAMPEONATO AMAZONENSE
- 20h | Nacional-AM x Princesa do Solimões | N Sports
CAMPEONATO POTIGUAR
- 20h | Potiguar x América-RN | Canal GOAT
- 20h | ABC x Globo | Canal GOAT
CAMPEONATO PARAIBANO
- 20h | Esporte de Patos x Pombal | Canal GOAT
PRÉ-LIBERTADORES
- 21h30 | 2 de Mayo x Alianza Lima | ESPN e Disney+
CONCACAF CHAMPIONS CUP
- 22h | Xelajú x Monterrey | Disney+
- 0h | Vancouver FC x Cruz Azul | Disney+
