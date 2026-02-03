Quase 100 cidades do CE têm aviso de chuvas intensas até quinta-feira (5); veja locais
Área litorânea do Estado não está incluída.
O Ceará está sob novo aviso amarelo de “perigo potencial” por chuvas e ventos intensos. A previsão indica que 96 municípios devem receber, até a próxima quinta-feira (5), precipitações de até 50 milímetros (mm) e rajadas de vento que podem chegar a 60 km/h.
O aviso amarelo, emitido nesta terça pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), representa nível 1 de gravidade na escala do órgão nacional e tem validade até 23h59 de quinta.
Parte do Estado já está sob aviso de perigo potencial pelas chuvas ao longo desta segunda-feira (2).
No novo aviso, estão incluídas as regiões dos Sertões, Centro-Sul e parte do Vale do Jaguaribe. A área litorânea, onde está Fortaleza, não está listada.
O Inmet aponta que, nesses locais, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, listando algumas orientações:
- Não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Como funcionam os avisos?
Os avisos do Inmet se classificam em amarelo, que representa “perigo potencial” devido às chuvas e ventos; laranja, com “perigo”; e vermelho, com “grande perigo”. No Ceará, em geral, as cidades são atingidas pelos níveis amarelo e laranja.
Os riscos para estes dois, como lista o Inmet, são os seguintes:
- Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;
- Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h.
As condições são estimadas a partir de regiões do Estado, de modo que alguns municípios podem receber dois avisos meteorológicos.
Cidades com aviso de perigo potencial até dia 5:
- Abaiara
- Acopiara
- Aiuaba
- Altaneira
- Alto Santo
- Antonina do Norte
- Ararendá
- Araripe
- Arneiroz
- Assaré
- Aurora
- Baixio
- Banabuiú
- Barbalha
- Barro
- Boa Viagem
- Brejo Santo
- Campos Sales
- Caririaçu
- Cariús
- Carnaubal
- Catarina
- Catunda
- Cedro
- Choró
- Crateús
- Crato
- Croatá
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Ererê
- Farias Brito
- Graça
- Granjeiro
- Guaraciaba do Norte
- Hidrolândia
- Ibiapina
- Icó
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Ipaumirim
- Ipu
- Ipueiras
- Iracema
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Madalena
- Mauriti
- Milagres
- Milhã
- Missão Velha
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Morada Nova
- Nova Olinda
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Orós
- Parambu
- Pedra Branca
- Penaforte
- Pereiro
- Piquet Carneiro
- Pires Ferreira
- Poranga
- Porteiras
- Potengi
- Potiretama
- Quiterianópolis
- Quixadá
- Quixelô
- Quixeramobim
- Reriutaba
- Saboeiro
- Salitre
- Santana do Cariri
- Santa Quitéria
- São Benedito
- São João do Jaguaribe
- Senador Pompeu
- Solonópole
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
- Tianguá
- Ubajara
- Umari
- Varjota
- Várzea Alegre