Quase 100 cidades do CE têm aviso de chuvas intensas até quinta-feira (5); veja locais

O Ceará está sob novo aviso amarelo de “perigo potencial” por chuvas e ventos intensos. A previsão indica que 96 municípios devem receber, até a próxima quinta-feira (5), precipitações de até 50 milímetros (mm) e rajadas de vento que podem chegar a 60 km/h.

O aviso amarelo, emitido nesta terça pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), representa nível 1 de gravidade na escala do órgão nacional e tem validade até 23h59 de quinta.

Parte do Estado já está sob aviso de perigo potencial pelas chuvas ao longo desta segunda-feira (2).

No novo aviso, estão incluídas as regiões dos Sertões, Centro-Sul e parte do Vale do Jaguaribe. A área litorânea, onde está Fortaleza, não está listada.

O Inmet aponta que, nesses locais, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, listando algumas orientações:

Não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Como funcionam os avisos?

Os avisos do Inmet se classificam em amarelo, que representa “perigo potencial” devido às chuvas e ventos; laranja, com “perigo”; e vermelho, com “grande perigo”. No Ceará, em geral, as cidades são atingidas pelos níveis amarelo e laranja.

Os riscos para estes dois, como lista o Inmet, são os seguintes:

Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;

Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h.

As condições são estimadas a partir de regiões do Estado, de modo que alguns municípios podem receber dois avisos meteorológicos.

Cidades com aviso de perigo potencial até dia 5: