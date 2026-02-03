Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quase 100 cidades do CE têm aviso de chuvas intensas até quinta-feira (5); veja locais

Área litorânea do Estado não está incluída.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Mulher de costas com blusa amarela e trança, segurando um guarda-chuva molhado enquanto caminha em um dia chuvoso na cidade.
Legenda: Acumulados de chuva devem se distribuir no interior do Ceará.
Foto: Davi Rocha.

O Ceará está sob novo aviso amarelo de “perigo potencial” por chuvas e ventos intensos. A previsão indica que 96 municípios devem receber, até a próxima quinta-feira (5), precipitações de até 50 milímetros (mm) e rajadas de vento que podem chegar a 60 km/h.

O aviso amarelo, emitido nesta terça pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), representa nível 1 de gravidade na escala do órgão nacional e tem validade até 23h59 de quinta.

Parte do Estado já está sob aviso de perigo potencial pelas chuvas ao longo desta segunda-feira (2).

No novo aviso, estão incluídas as regiões dos Sertões, Centro-Sul e parte do Vale do Jaguaribe. A área litorânea, onde está Fortaleza, não está listada.

O Inmet aponta que, nesses locais, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, listando algumas orientações:

  • Não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;
  • Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja também

teaser image
Ceará

Pré-estação chuvosa no CE termina abaixo da média mesmo com chuvas no fim de janeiro; veja volumes

teaser image
Ceará

Baliza não será mais obrigatória em prova prática da CNH no Ceará

Como funcionam os avisos?

Os avisos do Inmet se classificam em amarelo, que representa “perigo potencial” devido às chuvas e ventos; laranja, com “perigo”; e vermelho, com “grande perigo”. No Ceará, em geral, as cidades são atingidas pelos níveis amarelo e laranja.

Os riscos para estes dois, como lista o Inmet, são os seguintes:

  • Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;
  • Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h.

As condições são estimadas a partir de regiões do Estado, de modo que alguns municípios podem receber dois avisos meteorológicos.

Cidades com aviso de perigo potencial até dia 5:

  1. Abaiara
  2. Acopiara
  3. Aiuaba
  4. Altaneira
  5. Alto Santo
  6. Antonina do Norte
  7. Ararendá
  8. Araripe
  9. Arneiroz
  10. Assaré
  11. Aurora
  12. Baixio
  13. Banabuiú
  14. Barbalha
  15. Barro
  16. Boa Viagem
  17. Brejo Santo
  18. Campos Sales
  19. Caririaçu
  20. Cariús
  21. Carnaubal
  22. Catarina
  23. Catunda
  24. Cedro
  25. Choró
  26. Crateús
  27. Crato
  28. Croatá
  29. Deputado Irapuan Pinheiro
  30. Ererê
  31. Farias Brito
  32. Graça
  33. Granjeiro
  34. Guaraciaba do Norte
  35. Hidrolândia
  36. Ibiapina
  37. Icó
  38. Iguatu
  39. Independência
  40. Ipaporanga
  41. Ipaumirim
  42. Ipu
  43. Ipueiras
  44. Iracema
  45. Itatira
  46. Jaguaretama
  47. Jaguaribara
  48. Jaguaribe
  49. Jardim
  50. Jati
  51. Juazeiro do Norte
  52. Jucás
  53. Lavras da Mangabeira
  54. Madalena
  55. Mauriti
  56. Milagres
  57. Milhã
  58. Missão Velha
  59. Mombaça
  60. Monsenhor Tabosa
  61. Morada Nova
  62. Nova Olinda
  63. Nova Russas
  64. Novo Oriente
  65. Orós
  66. Parambu
  67. Pedra Branca
  68. Penaforte
  69. Pereiro
  70. Piquet Carneiro
  71. Pires Ferreira
  72. Poranga
  73. Porteiras
  74. Potengi
  75. Potiretama
  76. Quiterianópolis
  77. Quixadá
  78. Quixelô
  79. Quixeramobim
  80. Reriutaba
  81. Saboeiro
  82. Salitre
  83. Santana do Cariri
  84. Santa Quitéria
  85. São Benedito
  86. São João do Jaguaribe
  87. Senador Pompeu
  88. Solonópole
  89. Tamboril
  90. Tarrafas
  91. Tauá
  92. Tianguá
  93. Ubajara
  94. Umari
  95. Varjota
  96. Várzea Alegre

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Mulher de costas com blusa amarela e trança, segurando um guarda-chuva molhado enquanto caminha em um dia chuvoso na cidade.
Ceará

Quase 100 cidades do CE têm aviso de chuvas intensas até quinta-feira (5); veja locais

Área litorânea do Estado não está incluída.

Redação
Há 1 hora
Fotografia em plano médio mostrando o local de um grave acidente de ônibus em uma área de vegetação seca. Um ônibus branco e cinza está tombado de lado, com o teto parcialmente destruído, revelando poltronas vermelhas no interior. Vários socorristas do Corpo de Bombeiros, vestindo uniformes laranja vibrante e capacetes de proteção, estão espalhados pela cena. Em primeiro plano, as costas de quatro socorristas são visíveis, com um deles apontando para o veículo. Ao fundo, outros bombeiros e civis se agrupam próximos à traseira do ônibus em uma área de terra batida e galhos secos. O dia está ensolarado.
Ceará

Ônibus que partiu de Juazeiro do Norte capota e 15 romeiros morrem em Alagoas

Tragédia ocorreu no povoado Caboclo, no município de São José da Tapera (AL).

João Lima Neto
Há 1 hora
Imagem mostra grupo de pessoas caminhando em um corredor moderno com placas de ENTRADA e SAÍDA visíveis em uma universidade.
Ceará

Inscrições para 1º semestre do Fies 2026 estão abertas

Programa concede financiamento a estudantes em cursos superiores privados.

Carol Melo
03 de Fevereiro de 2026
Site do Prouni.
Ceará

Prouni 2026: resultado da 1ª chamada é divulgado

Consulta deve ser feita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
Um carro branco de autoescola com a inscrição 'EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR' trafegando em uma pista de testes do DETRAN, com cones de sinalização, uma placa de limite de velocidade de 40 km/h e montanhas nebulosas ao fundo.
Ceará

Baliza não será mais obrigatória em prova prática da CNH no Ceará

Detran-CE seguirá novas diretrizes publicadas pela Secretaria Nacional de Trânsito.

Matheus Facundo
02 de Fevereiro de 2026
Homem caminhando em dia chuvoso, vista por trás, segurando um guarda-chuva preto coberto de gotas de chuva e usando uma mochila azul.
Ceará

Pré-estação chuvosa no CE termina abaixo da média mesmo com chuvas no fim de janeiro; veja volumes

Maiores precipitações se concentraram em apenas uma semana.

Nicolas Paulino
02 de Fevereiro de 2026
Mulher protegida por guarda-chuva durante um dia chuvoso, com edifícios coloridos ao fundo.
Ceará

95 cidades do CE estão sob aviso de chuvas e ventos intensos; veja locais

Condições meteorológicas estão previstas para metade do território cearense.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
O governador Elmano de Freitas fala ao microfone à frente de um painel verde que anuncia a inauguração da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Professor Paulo Ayrton. Ele está cercado por secretários e assessores durante a cerimônia.
Ceará

CE precisa concluir 108 escolas para finalizar universalização do tempo integral no Ensino Médio

Meta da gestão de Elmano de Freitas é concluir unidades ainda em 2026.

Thatiany Nascimento, Nicolas Paulino e Sofia Leite*
02 de Fevereiro de 2026
Beach Park: campanha “Residentes do Ceará 2026” se encerra nesta segunda (02)
Ceará

Beach Park: campanha “Residentes do Ceará 2026” se encerra nesta segunda (02)

Os ingressos adquiridos durante a campanha podem ser utilizados até abril.

Agência de Conteúdo DN
02 de Fevereiro de 2026
Foto de protesto pedindo justiça pelo cão Orelha em Fortaleza.
Ceará

Justiça por Orelha: manifestantes protestam na Beira Mar de Fortaleza contra violência animal

Ato na capital cearense faz parte de mobilização que pede responsabilização pelos responsáveis por torturar o cão em Santa Catarina.

Redação
01 de Fevereiro de 2026
Registro do acidente de moto em Novo Oriente, no interior do Ceará.
Ceará

Motociclista fica gravemente ferido após colidir com poste em Novo Oriente (CE); veja vídeo

Acidente foi registrado na madrugada de sábado (31).

Redação
01 de Fevereiro de 2026
Profissionais de saúde transportando paciente em maca por um corredor movimentado de hospital.
Ceará

Mais de 1.000 cearenses por mês entram na Justiça para acesso à saúde pública

Pedidos de medicamentos e tratamentos lideram a lista.

Theyse Viana
01 de Fevereiro de 2026
Fotos mostram veículos após acidente de trânsito em São Gonçalo do Amarante.
Ceará

Casal morre atropelado enquanto tentava empurrar carro sem combustível no Ceará

Acidente em rodovia de São Gonçalo do Amarante também deixou outros feridos.

Redação
01 de Fevereiro de 2026
fachada hospital santa casa, muro.
Ceará

Centro de Hemodiálise é inaugurado na Santa Casa de Fortaleza

O serviço é gratuito via SUS.

Redação
31 de Janeiro de 2026
Cena de ensino em sala de aula, com professora interagindo com a lousa e estudantes em primeiro plano.
Ceará

Precatórios de Fortaleza: veja detalhes do acordo sobre o pagamento dos professores

Acordo para pagamento foi firmado nessa quinta-feira (29).

Theyse Viana
31 de Janeiro de 2026
Três mulheres praticam ioga sentadas na grama com as mãos em prece. Em primeiro plano, um filhote de cachorro caramelo veste uma camiseta listrada e olha para o lado.
Ceará

Yoga com pets em Fortaleza: conheça projeto que promove aulas com filhotes para adoção

Evento ajuda a divulgar abrigos e arrecadar verbas revertidas em doação de rações.

Clarice Nascimento
31 de Janeiro de 2026
Ceará

Carnaval no Benfica: como equilibrar o impacto entre queixas e o ‘direito de festejar’

Em 2026, o polo teve mudança no local do palco e as apresentações que ocorriam na Praça João Gentil foram para a Praça da Gentilândia

Thatiany Nascimento
31 de Janeiro de 2026
Pessoa manipulando uma carteira de trânsito digital.
Ceará

Detran-CE cadastra novos instrutores autônomos; saiba como participar

O órgão tem feito o credenciamento dos profissionais.

Lucas Monteiro
30 de Janeiro de 2026
Foto de raios.
Ceará

Ceará registra mais 21 mil raios em janeiro; veja cidade mais atingida

Ao longo de 2025, foram registrados mais de 167 mil raios.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Imagem aérea mostra motociclista trafegando em faixa preferencial pintada de azul em avenida de Fortaleza.
Ceará

Faixa azul para motos pode dobrar mortes no trânsito, aponta estudo da UFC e da USP

Pesquisa mostra que circulação “livre” induz comportamento de risco em motociclistas.

Theyse Viana
30 de Janeiro de 2026