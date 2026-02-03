Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Copa do Mundo das Lendas estreia em 2026 no Brasil e reúne lendas do futebol mundial; entenda formato

Evento terá o Brasil como sede da edição inaugural, com a final marcada para o Estádio do Maracanã

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:51)
Jogada
Legenda: O lançamento do torneio contou com a presença de nomes históricos do futebol, como Romário, Seedorf, Alessandro Nesta, Javier Saviola, Emerson e Athirson
Foto: Fifa/Lendas

A World Legends Cup, também chamada de Copa do Mundo das Lendas, será disputada pela primeira vez em 2026 e promete reunir alguns dos maiores ídolos da história do futebol mundial em um torneio internacional inédito. O evento foi lançado oficialmente no Rio de Janeiro e terá o Brasil como sede da edição inaugural, com a final marcada para o Estádio do Maracanã.

A competição contará com oito seleções nacionais, formadas por ex-jogadores que marcaram época com suas camisas. Ao todo, mais de 170 atletas lendários devem participar do torneio, que terá formato eliminatório, com sete partidas no total. Os jogos serão disputados em tempos reduzidos, com dois períodos de 25 minutos, seguindo regras adaptadas para garantir maior segurança aos atletas veteranos.

Além do Maracanã, outros estádios do Rio de Janeiro podem receber partidas da World Legends Cup, como o Nilton Santos, embora o calendário completo e os locais de cada confronto ainda sejam detalhados pela organização. A proposta do evento é unir espetáculo, nostalgia e entretenimento, aproximando diferentes gerações de torcedores.

Craques no lançamento

O lançamento do torneio contou com a presença de nomes históricos do futebol, como Romário, Seedorf, Alessandro Nesta, Javier Saviola, Emerson e Athirson, alguns deles diretamente envolvidos na concepção do projeto. As seleções terão líderes de peso: no Brasil, por exemplo, Cafu será o capitão, enquanto Zico assumirá o papel de técnico. Outras equipes também devem contar com ex-craques consagrados em funções de comando dentro e fora de campo.

No Brasil, a TV Globo adquiriu os direitos exclusivos de transmissão da World Legends Cup pelos próximos cinco anos. Todas as partidas serão exibidas em múltiplas plataformas, incluindo a TV aberta. 

Jogada

Copa do Mundo das Lendas estreia em 2026 no Brasil e reúne lendas do futebol mundial; entenda formato

Evento terá o Brasil como sede da edição inaugural, com a final marcada para o Estádio do Maracanã

Redação Há 1 hora
Náutico fecha acordo com Globo via CBF e vai faturar quase R$ 18 milhões com transmissões

Jogada

Náutico fecha acordo com Globo via CBF e vai faturar quase R$ 18 milhões com transmissões na Série B

Acordo prevê repasse milionário ao Timbu ao longo da Série B 2026, incluindo cotas fixas e verba de logística

Daniel Farias 03 de Fevereiro de 2026
Lamine Yamal com a camisa do Barcelona

Jogada

Albacete x Barcelona na Copa do Rei: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam na Copa do Rei em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias 03 de Fevereiro de 2026
Arsenal x Chelsea durante jogo no futebol inglês

Jogada

Arsenal x Chelsea na Copa da Liga Inglesa: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam na Carabao Cup em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias 03 de Fevereiro de 2026
Golden State Warriors

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (3)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias 03 de Fevereiro de 2026
Estêvão

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (3)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026

Daniel Farias 03 de Fevereiro de 2026