Copa do Mundo das Lendas estreia em 2026 no Brasil e reúne lendas do futebol mundial; entenda formato

A World Legends Cup, também chamada de Copa do Mundo das Lendas, será disputada pela primeira vez em 2026 e promete reunir alguns dos maiores ídolos da história do futebol mundial em um torneio internacional inédito. O evento foi lançado oficialmente no Rio de Janeiro e terá o Brasil como sede da edição inaugural, com a final marcada para o Estádio do Maracanã.

A competição contará com oito seleções nacionais, formadas por ex-jogadores que marcaram época com suas camisas. Ao todo, mais de 170 atletas lendários devem participar do torneio, que terá formato eliminatório, com sete partidas no total. Os jogos serão disputados em tempos reduzidos, com dois períodos de 25 minutos, seguindo regras adaptadas para garantir maior segurança aos atletas veteranos.

Além do Maracanã, outros estádios do Rio de Janeiro podem receber partidas da World Legends Cup, como o Nilton Santos, embora o calendário completo e os locais de cada confronto ainda sejam detalhados pela organização. A proposta do evento é unir espetáculo, nostalgia e entretenimento, aproximando diferentes gerações de torcedores.

Craques no lançamento

O lançamento do torneio contou com a presença de nomes históricos do futebol, como Romário, Seedorf, Alessandro Nesta, Javier Saviola, Emerson e Athirson, alguns deles diretamente envolvidos na concepção do projeto. As seleções terão líderes de peso: no Brasil, por exemplo, Cafu será o capitão, enquanto Zico assumirá o papel de técnico. Outras equipes também devem contar com ex-craques consagrados em funções de comando dentro e fora de campo.

No Brasil, a TV Globo adquiriu os direitos exclusivos de transmissão da World Legends Cup pelos próximos cinco anos. Todas as partidas serão exibidas em múltiplas plataformas, incluindo a TV aberta.