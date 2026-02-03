Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (3)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:15)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (3) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (3)
UEFA YOUTH LEAGUE
- 10h | AZ Alkmaar sub-19 x Borussia Dortmund sub-19 | UEFA.tv
- 12h | Real Madrid sub-19 x Olympique de Marseille sub-19 | TNT Sports Brasil (YouTube) e UEFA.tv
- 12h | Club Brugge sub-19 x Monaco sub-19 | UEFA.tv
- 14h | Chelsea sub-19 x PSV sub-19 | UEFA.tv
CAMPEONATO SAUDITA
- 12h40 | Damac x Al-Kholood | Canal GOAT
- 14h30 | Al-Ettifaq x Al-Taawoun | Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
COPA DA HOLANDA
- 16h | AZ Alkmaar x Twente | N Sports
COPA DA FRANÇA
- 16h30 | Reims x Le Mans | SportyNet (YouTube)
- 17h10 | Olympique de Marseille x Rennes | SportyNet (TV e YouTube)
CAMPEONATO ITALIANO
- 16h45 | Bologna x Milan | Xsports e Disney+
COPA DA ALEMANHA
- 16h45 | Bayer Leverkusen x St. Pauli | ESPN 2 e Disney+
COPA DA LIGA INGLESA
- 17h | Arsenal x Chelsea | ESPN e Disney+
COPA DO REI
- 17h | Albacete x Barcelona | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ESCOCÊS
- 17h | St. Mirren x Hearts | Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO CEARENSE
- 19h | Maranguape x Tirol | FCF TV
CAMPEONATO AMAZONENSE
- 20h | Amazonas x Itacoatiara | N Sports
CAMPEONATO PARANAENSE
- 20h | Athletico-PR x Foz do Iguaçu | Canal GOAT e Rede Furacão
CAMPEONATO CATARINENSE
- 20h | Joinville x Marcílio Dias | SportyNet (TV e YouTube)
CONCACAF CHAMPIONS CUP
- 21h | Forge x Tigres | Disney+
- 23h | Olimpia x América-MEX | Disney+
- 1h | San Diego x Pumas | Disney+
CAMPEONATO ARGENTINO
- 21h15 | Independiente Rivadavia x Sarmiento | Disney+
PRÉ-LIBERTADORES
- 21h30 | The Strongest x Deportivo Táchira | ge tv, ESPN e Disney+
