Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (3)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:15)
Jogada
Legenda: O atacante brasileiro Estêvão é um dos destaques do Chelsea
Foto: Glyn Kirk / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (3) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (3)

UEFA YOUTH LEAGUE

  • 10h | AZ Alkmaar sub-19 x Borussia Dortmund sub-19 | UEFA.tv
  • 12h | Real Madrid sub-19 x Olympique de Marseille sub-19 | TNT Sports Brasil (YouTube) e UEFA.tv
  • 12h | Club Brugge sub-19 x Monaco sub-19 | UEFA.tv
  • 14h | Chelsea sub-19 x PSV sub-19 | UEFA.tv

CAMPEONATO SAUDITA

  • 12h40 | Damac x Al-Kholood | Canal GOAT
  • 14h30 | Al-Ettifaq x Al-Taawoun | Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)

COPA DA HOLANDA

  • 16h | AZ Alkmaar x Twente | N Sports

COPA DA FRANÇA

  • 16h30 | Reims x Le Mans | SportyNet (YouTube)
  • 17h10 | Olympique de Marseille x Rennes | SportyNet (TV e YouTube)

CAMPEONATO ITALIANO

  • 16h45 | Bologna x Milan | Xsports e Disney+

COPA DA ALEMANHA

  • 16h45 | Bayer Leverkusen x St. Pauli | ESPN 2 e Disney+

COPA DA LIGA INGLESA

  • 17h | Arsenal x Chelsea | ESPN e Disney+

COPA DO REI

  • 17h | Albacete x Barcelona | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ESCOCÊS

  • 17h | St. Mirren x Hearts | Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO CEARENSE

  • 19h | Maranguape x Tirol | FCF TV

CAMPEONATO AMAZONENSE

  • 20h | Amazonas x Itacoatiara | N Sports

CAMPEONATO PARANAENSE

  • 20h | Athletico-PR x Foz do Iguaçu | Canal GOAT e Rede Furacão

CAMPEONATO CATARINENSE

  • 20h | Joinville x Marcílio Dias | SportyNet (TV e YouTube)

CONCACAF CHAMPIONS CUP

  • 21h | Forge x Tigres | Disney+
  • 23h | Olimpia x América-MEX | Disney+
  • 1h | San Diego x Pumas | Disney+

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 21h15 | Independiente Rivadavia x Sarmiento | Disney+

PRÉ-LIBERTADORES

  • 21h30 | The Strongest x Deportivo Táchira | ge tv, ESPN e Disney+
Assuntos Relacionados
Golden State Warriors

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (3)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 10 minutos
Estêvão

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (3)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026

Daniel Farias Há 18 minutos

Jogada

Ferroviário e Floresta empatam sem gols no Domingão e chegam vivos para a última rodada

Partida foi válida pela 2ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense

Vladimir Marques 02 de Fevereiro de 2026
Foto de Marcelo Paz desabafa sobre saída do Fortaleza:

Jogada

No Corinthians, Paz detalha desgaste no Fortaleza: 'Esse peso eu não queria carregar mais'

Paz descreve o peso emocional vivido no Tricolor e justifica mudança de rumo ao chegar ao clube paulista

Ian Laurindo* 02 de Fevereiro de 2026
técnico

Jogada

Erandir Feitosa assume o Caucaia após deixar comando das Leoas

Profissional vai liderar o time durante o ano de 2026

Redação 02 de Fevereiro de 2026
Nacho Laquintana, atacante uruguaio de 27 anos

Jogada

Especulado no Fortaleza, Laquintana é emprestado à equipe do futebol espanhol

Vínculo com equipe europeia será até junho deste ano

Redação 02 de Fevereiro de 2026