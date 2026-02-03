Inscrições para 1º semestre do Fies 2026 estão abertas

As inscrições para o primeiro semestre do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) estão abertas nesta terça-feira (3). Interessados em se candidatar devem se inscrever pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior até 23h59 da próxima sexta-feira (6).

A iniciativa disponibiliza 67.301 vagas em 1.421 universidades, faculdades e centros universitários, para 19.834 cursos e turnos. O candidato poderá se inscrever em até três opções de curso e alterar as escolhas até o final do prazo de inscrição.

O resultado do processo seletivo será divulgado em 16 de fevereiro. Já a pré-seleção da lista de espera acontece entre 26 de fevereiro e 10 de abril.

Como se inscrever no Fies

Acesse o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior em acessounico.mec.gov.br/fies;

Em seguida, clique em "Inscreva-se";

Faça login usando o gov.br com CPF e senha;

Confirme seus dados pessoais e familiares;

Escolha até três opções de curso, instituição e turno;

Acompanhe o resultado e prossiga com a contratação.

Quem pode participar

Para se inscrever no Fies, é necessário que o candidato tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010, obtido média igual ou superior a 450 pontos nas cinco provas e não ter zerado a redação. Também é necessário possuir renda bruta familiar mensal por pessoa de até três salários mínimos.

O processo seletivo inclui ainda a reserva de 50% das vagas para o Fies Social, voltado para estudantes com renda de até meio salário mínimo por pessoa e com inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico).

Pré-selecionados que atendam às regras do programa poderão solicitar a contratação do financiamento integral, cobrindo até 100% dos encargos educacionais.

Próximas datas importantes