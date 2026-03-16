Amiga da psicóloga desaparecida no Reino Unido acredita que ela está em terra firme
Vitória Figueiredo Barreto está desaparecida desde 3 de março e foi vista nas proximidades da capela St. Peter no dia 4.
A professora universitária Liliane Além-Mar, amiga de Vitória Figueiredo Barreto, que está desaparecida no Reino Unido, acredita "firmemente" que a psicóloga conseguiu desembarcar, após trajeto de barco, em Bradwell-on-Sea, em Essex, na Inglaterra. A família chega ao 13º dia consecutivo de buscas nesta segunda-feira (16).
"No dia 15 de março, Dia das Mães no Reino Unido, fomos convidados pela Polícia de Essex a seguir o rastro de Vitória enquanto ela navegava à deriva em um segundo barco. Somos gratos pelo trabalho incrível e pelas explicações didáticas sobre todos os aspectos desta busca. Temos certeza de que Vitória conseguiu chegar à terra firme", escreveu.
Na postagem, a professora mostrou ainda a vista que provavelmente Vitória teve do segundo barco antes de chegar ao solo e a distância que deve ter percorrido a pé para chegar à capela de St. Peter, em Bradwell-on-Sea, próximo ao local onde foi vista por câmeras de segurança da região, no mesmo dia 4.
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Família refez trajeto de barco feito pela cearense
A convite da polícia britânica, familiares de Vitória percorreram o trajeto que provavelmente ela fez de barco no último 4 de março, horas depois de ser dada como "desaparecida".
Segundo a investigação, a cearense entrou em uma pequena embarcação naquela madrugada e remou cerca de 100 metros até outro trecho da costa, onde tentou utilizar um barco maior, movido a motor, mas não conseguiu e ficou à deriva.