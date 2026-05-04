Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cearense é aprovado para mestrado na França e faz campanha para custear estudos

Natural de Sobral, cearense é formado em Publicidade pela UFC.

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
Ceará
Foto de estudante aprovado para mestrado na França.
Legenda: O objetivo do cearense é arrecadar R$ 33 mil.
Foto: Arquivo pessoal.

“É muito importante ter referências até na hora de sonhar”, assim pensa o cearense Metusael Sousa, de 23 anos. Natural de Sobral, na região Norte do Estado, o recém-formado em Publicidade pela Universidade Federal do Ceará (UFC) enaltece a referência dos pais e realiza uma campanha para seguir sonhando. Aprovado em uma universidade francesa, o jovem abriu uma vaquinha para custear as despesas com a viagem.

Logo após sua formação, o estudante se inscreveu em cinco universidades para cursar o mestrado, e recebeu o aceite de duas: a Université d’Angers e a Université Catholique de Lille. Ambos os cursos são na área de marketing.

“Escolhi esse ramo, pois hoje trabalho em uma agência de publicidade e minhas maiores experiências são com clientes que fazem marketing social [...] planejo continuar nessa vertente, trabalhando com uma comunicação que muda a vida das pessoas para o bem”, conta Metusael.

Veja também

teaser image
Ceará

Próximo feriado em Fortaleza é só daqui a um mês; veja calendário

teaser image
Ceará

Justiça no CE garante prorrogação do salário-maternidade para mãe que teve filho internado por meses

teaser image
Ceará

Reimplante de mãos de jovem de Quixeramobim contou com 15 profissionais e durou 12h; entenda

COMO AJUDAR

A campanha surgiu inicialmente, segundo o publicitário, por necessidade. “Para conseguir o visto eu preciso fazer uma comprovação de renda mínima e não consegui passar na bolsa que cobriria grande parte dos gastos. Como participei de muitos projetos e conheci muitas pessoas que sempre me apoiaram, achei que conseguiria uma ajuda”. 

“Mas também fiz a campanha como uma forma de inspirar outras pessoas como eu, que são do interior ou que não tiveram muitas condições de sonhar também. Ver alguém parecido com você é a melhor motivação e quero muito atuar como esse papel”, complementa Metusael.

Interessados podem doar por meio do Pix: metusaelnafranca@gmail.com ou da Vakinha clicando aqui. O objetivo do cearense é arrecadar R$ 33 mil.

OS ESTUDOS NA VIDA DE METUSAEL

Estudante e sua familia.
Legenda: Metusael conta que sempre recebeu o apoio dos pais.
Foto: Arquivo pessoal.

A importância dos estudos sempre foi um estandarte na vida de Metusael e seus pais. O pai trabalha há muito tempo na indústria de calçados, atuando em uma empresa que o estimulou a estudar. Primeiro, a cursar o EJA; após alguns anos, a fazer uma faculdade. “Hoje ele trabalha como supervisor de produção na mesma indústria”.

Sua mãe também teve um caminho parecido, quando trabalhava como assistente de serviços gerais, a empresa pediu para que terminasse os estudos. Então, se matriculou no EJA e conseguiu o diploma do ensino médio. Hoje, ela trabalha como empregada doméstica.

Eles sempre me apoiaram ao máximo, acho que para que eu tivesse as oportunidades que eles não tiveram quando eram jovens
Metusael Sousa
Publicitário

O cearense ainda relembra uma experiência com o pai: “lembro de uma situação engraçada: antes de fazer publicidade, fiz dois semestres de Direito na Universidade Estadual Vale do Acaraú e meu pai dizia que o Direito era a profissão do futuro, depois que mudei para Publicidade, ele falou o mesmo da área. Acho isso muito fofo e importante, de me apoiar não importava qual o caminho que eu escolhesse”. 

MUDANÇAS QUE OS SONHOS IMPÕEM

O sonho é como passarinho, quanto mais as asas crescem, mais se quer voar. É o caso de Metusael. Desde criança, sempre falou que queria morar fora, não por não gostar de Sobral, diz ter muito orgulho da cidade, mas porque sempre teve vontade de explorar o mundo. A primeira mudança foi sua viagem para Fortaleza.

“Foi bem difícil, principalmente por questões financeiras. Foi bem após a pandemia, e meus pais estavam com muitas dificuldades nas contas. Na época, trabalhava como estagiário numa escola de inglês em Sobral e juntei dinheiro para conseguir vir, pagar o caução e comprar alguns móveis. Também tive muita ajuda da família, doando utensílios de casa. O mais difícil foi me manter”, compartilha.

Sobre morar no exterior, Metusael contou que sempre teve esse sonho, isso por se envolver desde muito novo no aprendizado de línguas estrangeiras. Com 11 anos começou um curso no Centro de Línguas de Sobral.

“Mas, mesmo com esse sonho, nunca tinha pensado que conseguiria realizar. Por nunca ter tido ninguém próximo a mim que tivesse conseguido isso. Mas no ano passado, dois alunos também da UFC passaram em um mestrado nos Estados Unidos, com história bem parecida com a minha e me motivei muito a correr atrás deste sonho também”.

PLANOS PARA A FRANÇA 

Foto do cearense aprovado para mestrado na França.
Foto: Arquivo pessoal.

Chegando lá, Metusael quer focar nos estudos para aproveitar o máximo que a universidade tem a oferecer. Mas também quer aproveitar o máximo dessa experiência, conhecendo os museus, atividades culturais e tudo que pode ver por lá. 

“Eu nunca saí do país, então essa oportunidade é muito valiosa pra mim. Além disso, quero continuar compartilhando tudo isso nas minhas redes sociais. Esse é o tipo de conteúdo que amo assistir e acho que mais pessoas também teriam curiosidade de ver como será minha rotina lá e se inspirarem no meu percurso”, disse o jovem.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Foto de estudante aprovado para mestrado na França.
Ceará

Cearense é aprovado para mestrado na França e faz campanha para custear estudos

Natural de Sobral, cearense é formado em Publicidade pela UFC.

Bergson Araujo Costa
Há 30 minutos
Reimplante de mãos de jovem de Quixeramobim contou com 15 profissionais e durou 12h; entenda
Ceará

Reimplante de mãos de jovem de Quixeramobim contou com 15 profissionais e durou 12h; entenda

Em média, o Instituto Dr. José Frota (IJF) atende 15 mulheres por lesões de agressões por mês.

João Lima Neto
04 de Maio de 2026
Incubadora neonatal em sala hospitalar, com cúpula transparente, luvas circulares de acesso, monitor digital acoplado e equipamentos médicos ao redor.
Ceará

Justiça no CE garante prorrogação do salário-maternidade para mãe que teve filho internado por meses

Caso ocorreu entre 2024 e 2025. Mulher teve benefício negado pelo INSS e recorreu à Justiça.

Redação
04 de Maio de 2026
Praia do Meireles.
Ceará

Próximo feriado em Fortaleza é só daqui a um mês; veja calendário

Em um mês e meio, cearenses tiveram seis feriados. Agora, próxima folga é em junho.

Redação
04 de Maio de 2026
Móveis podem ser recolhidos em casa ou levados para Ecopontos.
Ceará

Saiba como solicitar retirada de entulhos ou móveis velhos em Fortaleza

Objetos podem ser recolhidos gratuitamente ou levados a Ecopontos.

Redação
04 de Maio de 2026
Imagem aérea de um vasto açude no Ceará, chamado Aracoiaba, barrado por uma grande parede de terra e um píer de monitoramento. Ao fundo, há morros e nuvens.
Ceará

Açudes no Ceará: abril tem a 3ª melhor recarga dos últimos 10 anos

Volume aportado no mês só fica atrás de 2023 e 2024.

Nicolas Paulino
04 de Maio de 2026
Um jovem de óculos e camiseta preta sorri e aponta para um totem branco com a logomarca azul da
Ceará

Ex-aluno do Liceu do Ceará integra comitiva de estudantes em imersão inédita na China

Estudante de Administração Pública na FGV, Gabriel Rocha é o único cearense da turma e participará de intercâmbio acadêmico.

Ana Alice Freire*
04 de Maio de 2026
Foto de pessoa na chuva.
Ceará

Ceará tem risco de ‘chuvas intensas’ e ‘acumuladas’ em 92 cidades até quarta (6); veja lista

Aviso foi emitido pelo Inmet neste domingo (3).

Redação
03 de Maio de 2026
sala de aula professora alunos sentados.
Ceará

Inscrições para formação de professores de matemática vão até o dia 15

Atividade é voltada a docentes do 5º ou 6º ano do ensino fundamental.

Agência Brasil.
03 de Maio de 2026
Uma mulher de costas segura um guarda-chuva colorido enquanto caminha sob chuva intensa, com o asfalto molhado refletindo as luzes dos carros ao fundo. O cenário urbano destaca o movimento dos veículos embaçados pela precipitação, transmitindo uma atmosfera cotidiana da cidade.
Ceará

Com mais de 121 milímetros, Fortaleza tem uma das maiores chuvas de 2026

Domingo começou com precipitação intensa na Capital.

Redação
03 de Maio de 2026
imagme de alunas de costas em uma sala de aula olhando para o quadro.
Ceará

Como a indicação política de diretores afeta a gestão das escolas e qual o cenário no Ceará

A forma de seleção dos dirigentes escolares é um dos fatores que impactam na qualidade da educação.

Thatiany Nascimento*
03 de Maio de 2026
Imagem de mãos e a aplicação de uma vacina na perna de um bebe
Ceará

Como a vacinação de gestantes pode reduzir em até 82% risco de doenças respiratórias graves em bebês

Vulnerabilidade do sistema imunológico das crianças favorece o surgimento de doenças infecciosas.

Clarice Nascimento*
02 de Maio de 2026
Aviso é de grau amarelo, o segundo na escala de severidade.
Ceará

Ceará tem ‘perigo de chuvas intensas’ em 143 cidades neste sábado (2); veja lista

Aviso do Inmet prevê chuvas de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h.

Redação
02 de Maio de 2026
Grupo de pessoas com bandeiras segura uma faixa escrito:Pela redução da jornada de trabaho e o fim da escala 6x1.
Ceará

Dia do Trabalhador tem ato na Beira Mar de Fortaleza cobrando fim da escala 6x1

Mobilização no Espigão da Rui Barbosa reuniu centrais sindicais e movimentos sociais em defesa da redução de jornada e com pautas que incluem o combate ao feminicídio.

Redação
01 de Maio de 2026
foto de Lenise Queiroz recebendo homenagem durante o 2º Congresso Cearense de Genética Médica.
Ceará

Fundação Edson Queiroz recebe homenagem pela criação do Centro de Neurodesenvolvimento em Doenças Raras

A Instituição foi agraciada durante o 2º Congresso Cearense de Genética Médica, realizado na Escola de Saúde Pública do Ceará.

Redação
01 de Maio de 2026
Vista aérea panorâmica de uma grande barragem, o Orós, cercada por montanhas e vegetação, com um vasto reservatório de água ao fundo sob um céu nublado. Na parte inferior direita, uma válvula de dispersão libera um forte jato de água branca, enquanto estradas de terra serpenteiam pelo terreno árido próximo à estrutura.
Ceará

Ceará tem 33 açudes sangrando no penúltimo mês da quadra chuvosa; veja locais

Outros 13 reservatórios têm mais de 90% de volume.

Nicolas Paulino
01 de Maio de 2026
Ônibus escolar tomba em estrada durante fortes chuvas em Ocara; veja vídeo
Ceará

Ônibus escolar tomba em estrada durante fortes chuvas em Ocara; veja vídeo

Prefeitura informou que o tombamento ocorreu devido a danificações na estrada.

Redação
01 de Maio de 2026
imagem de mulhes andando na rua urbana de guarda-chuva
Ceará

Abril de 2026 é o segundo mais chuvoso dos últimos cinco anos no Ceará

No balanço dos três primeiros meses da quadra chuvosa, o cenário também é positivo.

Redação
01 de Maio de 2026
Montagem de fotos que mostra o Corpo de Bombeiros do Ceará resgatando um homem soterrado em uma obra em Sobral.
Ceará

Homem soterrado em obra em Sobral é resgatado pelo Corpo de Bombeiros

Ocorrência aconteceu no centro da cidade na noite dessa quinta-feira (30).

Redação
01 de Maio de 2026
mulher andando na rua em dia chuvoso com guarda-chuva
Ceará

Ceará registra chuvas em 53 cidades nesta sexta (1º); veja previsão para o fim de semana

Fortim registrou 85 milímetros.

Redação
01 de Maio de 2026