Cearense é aprovado para mestrado na França e faz campanha para custear estudos

“É muito importante ter referências até na hora de sonhar”, assim pensa o cearense Metusael Sousa, de 23 anos. Natural de Sobral, na região Norte do Estado, o recém-formado em Publicidade pela Universidade Federal do Ceará (UFC) enaltece a referência dos pais e realiza uma campanha para seguir sonhando. Aprovado em uma universidade francesa, o jovem abriu uma vaquinha para custear as despesas com a viagem.

Logo após sua formação, o estudante se inscreveu em cinco universidades para cursar o mestrado, e recebeu o aceite de duas: a Université d’Angers e a Université Catholique de Lille. Ambos os cursos são na área de marketing.

“Escolhi esse ramo, pois hoje trabalho em uma agência de publicidade e minhas maiores experiências são com clientes que fazem marketing social [...] planejo continuar nessa vertente, trabalhando com uma comunicação que muda a vida das pessoas para o bem”, conta Metusael.

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COMO AJUDAR

A campanha surgiu inicialmente, segundo o publicitário, por necessidade. “Para conseguir o visto eu preciso fazer uma comprovação de renda mínima e não consegui passar na bolsa que cobriria grande parte dos gastos. Como participei de muitos projetos e conheci muitas pessoas que sempre me apoiaram, achei que conseguiria uma ajuda”.

“Mas também fiz a campanha como uma forma de inspirar outras pessoas como eu, que são do interior ou que não tiveram muitas condições de sonhar também. Ver alguém parecido com você é a melhor motivação e quero muito atuar como esse papel”, complementa Metusael.

Interessados podem doar por meio do Pix: metusaelnafranca@gmail.com ou da Vakinha clicando aqui. O objetivo do cearense é arrecadar R$ 33 mil.

OS ESTUDOS NA VIDA DE METUSAEL

Legenda: Metusael conta que sempre recebeu o apoio dos pais. Foto: Arquivo pessoal.

A importância dos estudos sempre foi um estandarte na vida de Metusael e seus pais. O pai trabalha há muito tempo na indústria de calçados, atuando em uma empresa que o estimulou a estudar. Primeiro, a cursar o EJA; após alguns anos, a fazer uma faculdade. “Hoje ele trabalha como supervisor de produção na mesma indústria”.

Sua mãe também teve um caminho parecido, quando trabalhava como assistente de serviços gerais, a empresa pediu para que terminasse os estudos. Então, se matriculou no EJA e conseguiu o diploma do ensino médio. Hoje, ela trabalha como empregada doméstica.

Eles sempre me apoiaram ao máximo, acho que para que eu tivesse as oportunidades que eles não tiveram quando eram jovens Metusael Sousa Publicitário

O cearense ainda relembra uma experiência com o pai: “lembro de uma situação engraçada: antes de fazer publicidade, fiz dois semestres de Direito na Universidade Estadual Vale do Acaraú e meu pai dizia que o Direito era a profissão do futuro, depois que mudei para Publicidade, ele falou o mesmo da área. Acho isso muito fofo e importante, de me apoiar não importava qual o caminho que eu escolhesse”.

MUDANÇAS QUE OS SONHOS IMPÕEM

O sonho é como passarinho, quanto mais as asas crescem, mais se quer voar. É o caso de Metusael. Desde criança, sempre falou que queria morar fora, não por não gostar de Sobral, diz ter muito orgulho da cidade, mas porque sempre teve vontade de explorar o mundo. A primeira mudança foi sua viagem para Fortaleza.

“Foi bem difícil, principalmente por questões financeiras. Foi bem após a pandemia, e meus pais estavam com muitas dificuldades nas contas. Na época, trabalhava como estagiário numa escola de inglês em Sobral e juntei dinheiro para conseguir vir, pagar o caução e comprar alguns móveis. Também tive muita ajuda da família, doando utensílios de casa. O mais difícil foi me manter”, compartilha.

Sobre morar no exterior, Metusael contou que sempre teve esse sonho, isso por se envolver desde muito novo no aprendizado de línguas estrangeiras. Com 11 anos começou um curso no Centro de Línguas de Sobral.

“Mas, mesmo com esse sonho, nunca tinha pensado que conseguiria realizar. Por nunca ter tido ninguém próximo a mim que tivesse conseguido isso. Mas no ano passado, dois alunos também da UFC passaram em um mestrado nos Estados Unidos, com história bem parecida com a minha e me motivei muito a correr atrás deste sonho também”.

PLANOS PARA A FRANÇA

Foto: Arquivo pessoal.

Chegando lá, Metusael quer focar nos estudos para aproveitar o máximo que a universidade tem a oferecer. Mas também quer aproveitar o máximo dessa experiência, conhecendo os museus, atividades culturais e tudo que pode ver por lá.

“Eu nunca saí do país, então essa oportunidade é muito valiosa pra mim. Além disso, quero continuar compartilhando tudo isso nas minhas redes sociais. Esse é o tipo de conteúdo que amo assistir e acho que mais pessoas também teriam curiosidade de ver como será minha rotina lá e se inspirarem no meu percurso”, disse o jovem.