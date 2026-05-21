Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

BRT em Fortaleza: estudo propõe novos trechos na Washington Soares, Silas Munguba e BR-116

Estudo do BNDES propõe saltar de 5,3 km para 80,2 km de BRT em Fortaleza e Região Metropolitana

Escrito por
Alexia Vieira alexia.vieira@svm.com.br
Ceará
Fotografia em ângulo aberto mostra ônibus urbano de Fortaleza na linha Siqueira parado em estação de vidro e aço do BRT Aguanambi. A estrutura da estação cobre o veículo. Em segundo plano, destaca-se um edifício moderno sob o céu claro.
Legenda: Estudo propõe que BRT da avenida Aguanambi seja ampliado até o terminal da Messejana, e depois até Itaitinga.
Foto: Kid Júnior.

Um estudo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aponta que a Grande Fortaleza precisaria passar de 5,3 quilômetros (km) de BRT (Bus Rapid Transit) para 80,2 km do sistema de corredores de ônibus para chegar em um cenário ideal de transporte público na região. 

Produzido junto com Ministério das Cidades, o Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU) selecionou 11 propostas para desenvolver o transporte público da RMF. Desses, sete envolvem corredores exclusivos de ônibus.

Com requalificações e extensões dos BRTs já existentes, além da implementação em três novas vias, o investimento seria de R$ 5,2 bilhões — 24% dos R$ 21,6 bilhões do valor estimado de todas as intervenções consideradas pelo banco como necessárias, envolvendo também metrô e VLT. 

Além do incremento na infraestrutura, o ENMU discute a implementação de tarifas integradas, sistemas que atraiam os usuários de volta ao transporte público e estratégias para desestimular o uso de modais individuais, como carros e motos.

Veja também

teaser image
Ceará

Crise do transporte coletivo em Fortaleza passa por financiamento e conforto de passageiros; entenda

teaser image
Ceará

Como Fortaleza quer mudar transporte e ser 1ª capital a adotar tarifa zero em ônibus

Veja projetos sugeridos pelo BNDES para o BRT de Fortaleza

Mudanças no BRT da Avenida Bezerra de Menezes 

Atualmente, Fortaleza conta com dois trechos de BRT: na Avenida Bezerra de Menezes, com 3,3 km, e na Avenida Aguanambi, com 2 km. 

O BRT da Av. Bezerra de Menezes tem ônibus circulando em faixa exclusiva à esquerda, entre a rua Padre Ibiapina e a Avenida Humberto Monte, com 11 estações. O estudo propõe a extensão e requalificação do BRT até a Av. Mister Hull, com mais 9,5 km, e uma extensão subsequente até o centro de Caucaia, com outros 6,3 km.

O trecho até Caucaia teria sete novas estações e se conectaria com a linha Oeste do metrô, atendendo os bairros ao longo da CE-085. Esses projetos têm custo projetado de R$ 1,38 bilhão. 

Estruturar a operação dos dois novos trechos, definindo a responsabilidade da manutenção de um BRT intermunicípios e organizando o trânsito de ônibus municipais e metropolitanos, são aspectos mencionados pelo estudo como desafios dos projetos.

BRT da Aguanambi até Itaitinga

Já o BRT da Aguanambi opera entre a Avenida Domingos Olímpio e a Praça Manoel Dias Branco, com quatro estações. Para ele, é proposta uma ampliação até o terminal da Messejana, com 11,2 km a mais. 

Obras para esse trecho já chegaram a ser licitadas pela Prefeitura de Fortaleza em 2018, conforme matérias da época do Diário do Nordeste, mas não foram concretizadas. Em 2024, a gestão afirmou que o projeto seria financiado pelo Governo Federal por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), mas sem data para iniciar.

Em 24 de abril de 2026, uma Licença de Instalação foi publicada no Diário Oficial do município para execução da obra. Procurada, a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) informou que o projeto ainda está em fase de desenvolvimento

“Após a conclusão desta etapa, o projeto seguirá para o processo de licitação. A obra tem como objetivo melhorar o corredor de transporte urbano da cidade, atuando para reduzir o fluxo pesado no acesso ao centro da cidade”, afirmou a pasta por meio de nota.

A partir dessa expansão, outro trecho é sugerido pelo estudo: continuar o BRT do terminal da Messejana até Itaitinga via BR-116, com mais 16,4 km do sistema. Atendendo indiretamente Eusébio e Aquiraz, seriam necessários mais R$ 694 milhões para infraestrutura e frota.

Novos trechos de BRT nas avenidas Washington Soares e Silas Munguba

O estudo traz ainda propostas de novos corredores de ônibus em avenidas estratégicas da cidade. Na Washington Soares, a instalação de um BRT de 14,2 km teria investimento inicial de R$ 889 milhões. 

Um outro trecho de 11,2 km, chamado BRT Coité-Parangaba, é projetado na avenida Silas Munguba. Com custo de R$ 630 milhões, o sistema seria conectado ao VLT da Parangaba. Um dos desafios do projeto, segundo o estudo, seria implantar o corredor exclusivo de ônibus em uma avenida com caixa viária estreita.

Além deles, uma conexão perimetral de 11,4 km entre os terminais da Messejana e Siqueira é proposto. O BRT seria implementado na Avenida Presidente Costa e Silva e custaria R$ 511 milhões. 

Etufor contratará consultoria para detalhar projetos

Segundo o BNDES, o estudo é um ponto de partida. Quem decide quais propostas sairão do papel são os governos estaduais, municipais e federal. 

Na próxima fase do ENMU, contratos serão firmados entre o banco e as regiões metropolitanas interessadas em estudos mais detalhados. Fortaleza será uma delas. 

De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), responsável pelos corredores de BRT, o contrato será firmado ainda no primeiro semestre de 2026. 

“Os estudos devem se estender por cerca de três anos e permitirão à Etufor compreender, de forma técnica, as potencialidades e desafios de implementação das ideias, bem como modificá-las e propor novas, conforme a necessidade da população e do transporte público da capital”, disse a empresa por meio de nota.

Um acordo de cooperação técnica junto ao Governo do Estado e BNDES também foi firmado em abril deste ano, segundo a Etufor. O objetivo da parceria é a formulação de um modelo para a nova contratação da concessão de transporte em Fortaleza, que deve ocorrer em 2027. 

Além disso, o acordo inclui estudos para unificação da rede de transporte coletivo na região metropolitana. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Fotografia em ângulo aberto mostra ônibus urbano de Fortaleza na linha Siqueira parado em estação de vidro e aço do BRT Aguanambi. A estrutura da estação cobre o veículo. Em segundo plano, destaca-se um edifício moderno sob o céu claro.
Ceará

BRT em Fortaleza: estudo propõe novos trechos na Washington Soares, Silas Munguba e BR-116

Estudo do BNDES propõe saltar de 5,3 km para 80,2 km de BRT em Fortaleza e Região Metropolitana

Alexia Vieira
Há 2 horas
Vista aérea da cidade de Sobral, com destaque para a igreja matriz.
Ceará

Cidade com 6 mil habitantes é a que mais oferece qualidade de vida no Ceará, aponta pesquisa

Pacujá, no sertão de Sobral, desbancou Fortaleza no ranking.

Luana Severo
20 de Maio de 2026
Comparação lado a lado do interior de uma prisão em dois momentos: à esquerda, uma cena com fogo e iluminação vermelha através de grades; à direita, corredores e salas com forte destruição e detritos no chão.
Ceará

Salão paroquial de igreja é atingindo por incêndio, no bairro Parangaba

Chamas consumiram toda a edificação e chegaram até a alcançar cobertura.

Eliziane Correia, Rodrigo Miranda e Paulo Roberto Maciel*
20 de Maio de 2026
Ceará

Unifor abre seleção de bolsa para estudar na China com tudo pago

Estudantes da Universidade podem se inscrever até 22 de maio. Resultado da seleção sairá no dia 27 de maio

Agência de Conteúdo DN
20 de Maio de 2026
Um pequeno filhote de periquito-cara-suja, coberto por uma penugem cinza e com uma pequena anilha amarela na pata, é segurado com cuidado por mãos usando luvas pretas de proteção. Ao fundo, uma parede de pedras exibe parcialmente uma placa de madeira onde se lê 'Ubajara', contextualizando o monitoramento da espécie em seu habitat natural.
Ceará

Periquito-cara-suja volta a se reproduzir na Serra da Ibiapaba após mais de 100 anos

43 filhotes da espécie nasceram no Parque Nacional de Ubajara só em 2026 e número ainda pode aumentar.

João Gabriel Tréz
19 de Maio de 2026
Vista aérea de renderização 3D do evento Cidade Junina, exibindo tenda central com bandeirinhas coloridas, totens digitais, banheiros e mesas ao ar livre sob iluminação noturna.
Ceará

Saiba como será Cidade Junina no Parque de Exposições da Expoece; veja imagens

Espaço receberá shows, quadrilhas e praça gastronômica.

Ana Alice Freire* e Clarice Nascimento
19 de Maio de 2026
Plataforma de estação do metrô de Fortaleza com passageiros aguardando embarque ao lado de um trem verde parado. Uma placa suspensa indica o destino “Chico da Silva”, enquanto pessoas caminham, esperam em fila e algumas estão sentadas ao fundo da estação coberta.
Ceará

Fortaleza precisa de 40 anos para chegar ao transporte público ideal; veja propostas de mudanças

Intervenções envolvem ampliação, requalificação e implantação de sistemas de BRT, VLT e metrô.

Alexia Vieira
19 de Maio de 2026
Ceará

Precatórios no Ceará: 11 mil professores sem vínculo recebem a 5ª parcela

Outros 22 mil docentes já haviam recebido valor em abril.

Redação
19 de Maio de 2026
Três cantores.
Ceará

São João de Fortaleza terá festas em bairros e no Parque de Exposições da Expoece; veja programação

Haverá apresentações de quadrilhas em diversos espaços da cidade

Ana Alice Freire* e Clarice Nascimento
19 de Maio de 2026
Luana Génot posa para foto na redação do Sistema Verdes Mares
Ceará

Premiação reconhece iniciativas que promovem a igualdade racial

Edição 2026 do Prêmio Sim à Igualdade Racial, promovido pelo Instituto Identidades do Brasil (ID_BR), será transmitida neste fim de semana.

Paulo Roberto Maciel*
19 de Maio de 2026
Acidente ocorreu em via no bairro Jurema, na cidade de Caucaia (CE).
Ceará

Linha com cerol causa morte de motociclista de aplicativo, em Caucaia

Condutor ainda colidiu em caminhão.

Redação
19 de Maio de 2026
Ceará

Grupo Nayane promove ação de saúde e bem-estar para colaboradoras mães no Ceará

Programação inclui treino, dança e integração com foco em bem-estar e valorização feminina

Agência de Conteúdo DN
18 de Maio de 2026
Numeracia teve o pior índice nos resultados do Brasil no IELS.
Ceará

Crianças na pré-escola do CE, PA e SP têm conhecimento matemático abaixo da média internacional

Estudo contou com a participação de 2.598 crianças de 4 e 5 anos matriculadas em centros de educação infantil ou escolas de 89 municípios brasileiros.

Ana Beatriz Caldas
18 de Maio de 2026
Plataforma do Teleférico do Horto, em Fortaleza, Ceará, com placa “Teleférico do Horto” e “Ceará Governo do Estado”, estrutura metálica e moto estacionadas ao lado, sob céu azul e nuvens.
Ceará

Homem sofre acidente enquanto trabalhava no Teleférico do Horto, em Juazeiro do Norte

Vítima foi socorrida para o Hospital Regional do Cariri e tem estado de saúde estável.

Paulo Roberto Maciel*
18 de Maio de 2026
Ceará

Campanha Troca Tudo Normatel traz preços especiais para banheiro, cozinha e lavanderia

Iniciativa inclui louças, metais e acessórios, com oferta nas lojas e canais digitais

Agência de Conteúdo DN
18 de Maio de 2026
Ana Clara, vítima de tentativa de feminicídio
Ceará

Ana Clara fala pela primeira vez sobre ataque que decepou suas mãos: 'Sou um testemunho'

Jovem que foi alvo de tentativa de feminicídio em Quixeramobim quer lutar contra violência contra a mulher.

Redação
17 de Maio de 2026
Rua ladeada por apartamentos e postos com fios de energia em Caucaia. Ao fundo, céu nublado com nuvens escuras.
Ceará

Mais de 100 cidades do Ceará recebem novo aviso de chuvas intensas; veja lista

Fortaleza e todo o litoral estão cobertos por informe.

Redação
17 de Maio de 2026
Pessoa idosa vestindo paramento religioso roxo com detalhe de cruz dourada no centro, vista de frente, com as mãos unidas à frente do corpo, diante de fundo neutro claro.
Ceará

Morre, aos 79 anos, padre Pietro Luís Sartorel, em Fortaleza

Religioso servia como vigário paroquial na Paróquia Santa Luzia, no bairro Meireles.

Redação
17 de Maio de 2026
Montagem de três fotos lado a lado mostrando alagamento da praça do Dragão do Mar, em Fortaleza, mostrando bancos, barracas e o pé de uma pessoa sob a água.
Ceará

Fortaleza tem a maior chuva do ano e registra pontos de alagamentos em vários bairros

A Capital registrou 140 mm.

Nicolas Paulino
17 de Maio de 2026
Feira de artesanato.
Ceará

Semana S lança programa de turismo náutico e oferta serviços de capacitação e economia criativa

A 16.ª edição do evento começou neste sábado (16) e segue até domingo (17).

Redação
16 de Maio de 2026