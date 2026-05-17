Morre, aos 79 anos, padre Pietro Luís Sartorel, em Fortaleza

O padre Pietro Luís Sartorel morreu aos 79 anos, neste domingo (17), em Fortaleza. O religioso era vigário paroquial na Paróquia Santa Luzia, no bairro Meireles, e faleceu após passar um período internado, sob cuidados médicos, em um hospital da capital cearense.

Segundo comunicado da Arquidiocese de Fortaleza, o falecimento ocorreu no início da tarde do domingo (17). No entanto, não foram informados mais detalhes sobre a causa da morte.

Em mensagem, o Arcebispo Metropolitano de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, confirmou, com pesar, o falecimento do padre. "Peço as orações de todos. A luz eterna brilhe para ele!", completou em nota oficial da Arquidiocese.

A instituição ainda se solidarizou com os familiares e fiéis que conviveram ao lado do padre Luiz Sartorel, "agradecendo a Deus pelo testemunho de fé, serviço missionário e dedicação à Igreja".

O velório ocorrerá na segunda-feira (18), a partir das 8h, na Matriz da Paróquia Santa Luzia, Meireles.

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Missão evangelizadora no Brasil

Nascido na Itália, o padre dedicou parte da vida sacerdotal à missão evangelizadora no Brasil, exercendo ministério na Arquidiocese de Fortaleza.

Ordenado diácono em 1972 e presbítero em junho de 1973, é citado por ter construído trajetória marcada pelo serviço pastoral junto às comunidades, assim como pela formação teológica e atenção aos mais pobres.

Atuou na Diocese de Bom Jesus da Lapa (BA), na Diocese de Goiás Velho (GO) e, especialmente, na Arquidiocese de Fortaleza. Na capital cearense, serviu no Genibaú, Tancredo Neves e no Meireles.