Entregador perde controle de carro em marcha à ré, capota duas vezes e morre no Cariri
Momento foi flagrado por câmeras de segurança.
Um homem de 25 anos morreu nessa quarta-feira (13) após capotar um carro duas vezes na descida de uma ladeira. O caso ocorreu em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense.
O momento foi flagrado por câmeras de segurança. Vídeos mostram a vítima saindo de uma obra na rua Vereador Robério de Sá Barreto, no bairro São José, entrando em um carro branco e, ao dar marcha à ré, perde o controle do veículo, que ganha velocidade e capota duas vezes.
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À TV Verdes Mares, testemunhas afirmaram que a vítima trabalhava como entregador de mercadorias e que, no momento do incidente, tinha acabado de finalizar uma entrega.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias do ocorrido.
O caso é investigado da Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte.