Feira de Profissões da Unifor acontece em Fortaleza nos dias 14 e 15 de maio

A Universidade de Fortaleza (Unifor), da Fundação Edson Queiroz, promove, nos dias 14 e 15 de maio, a Feira de Profissões Unifor 2026, no campus da instituição, em Fortaleza. A ação é gratuita, mediante inscrição, e tem como foco atrair estudantes do ensino médio das redes pública e privada, pais e outros interessados em obter uma prévia da vida acadêmica.

Para Katherinne Maciel, Vice-Reitora de Ensino de Graduação e Pós-Graduação da Unifor, a Feira é uma oportunidade que os participantes têm de ultrapassar o âmbito da informação.

“Eles participam de atividades práticas, conhecem laboratórios, visitam salas especializadas e conversam diretamente com professores e alunos de diferentes cursos. Isso permite entender, na prática, como é a rotina acadêmica e profissional de cada área. Além disso, a Unifor proporciona uma estrutura completa e integrada, o que fortalece essa experiência e ajuda o aluno a se imaginar naquele ambiente”, explica.

O que esperar da programação

A agenda ocorre das 8 às 17 horas e contém oficinas, exposições, palestras e visitas guiadas aos equipamentos da universidade, com espaços dedicados aos quatro centros de ciências da Unifor: Centro de Ciências da Comunicação e Gestão (CCG), Centro de Ciências Jurídicas (CCJ), Centro de Ciências da Saúde (CCS) e Centro de Ciências Tecnológicas (CCT).

Como se inscrever

Para garantir a presença no evento, basta realizar a inscrição gratuita pelo link Feira de Profissões Unifor 2026 . As vagas são limitadas a fim de garantir uma experiência mais organizada e proveitosa para os participantes, com controle de público que mantém a qualidade da entrega.

Momento de prospecção

A iniciativa mostra aos interessados que escolher uma profissão ultrapassa a vontade de estudar. “É uma escolha conectada a propósito, identidade e futuro. Hoje, os jovens têm acesso a inúmeras possibilidades, novas áreas surgindo e um mercado em constante transformação, o que torna essa decisão ainda mais desafiadora”, destaca Katherinne. Além disso, a profissional relata que é comum o ingresso de alunos que conhecem a universidade pela Feira de Profissões.