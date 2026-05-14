PF prende pai de Daniel Vorcaro em nova fase da operação Compliance Zero

Foi preso pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (14) o empresário Henrique Vorcaro, pai do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A informação foi dada pela colunista Míriam Leitão, do jornal O Globo.

Segundo a jornalista, Henrique Vorcaro é um dos alvos da 6ª fase da operação Compliance Zero, e foi detido em Belo Horizonte, capital mineira.

Ao todo, a ação visa cumprir sete mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Também foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos e de sequestro e bloqueio de bens.

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Investigação

A investigação apura os crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, de organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e de violação de sigilo funcional.

Segundo o Estadão, Henrique Vorcaro é suspeito de se beneficiar de desvios do Banco Master, por meio de operações fraudulentas com fundos de investimento. Segundo a PF, o dono do Master tentou esconder R$ 2 bilhões na conta do pai.

Ainda conforme o jornal, Henrique embarcaria nesta quinta (14) para Brasília para visitar o filho na carceragem da Superintendência da PF em Brasília. Daniel Vorcaro foi preso em março, na 3ª fase da operação.

*Matéria em atualização