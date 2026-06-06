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Ator é encontrado morto em motel após dar entrada com dois acompanhantes

José Patrik Machado foi identificado sem sinais vitais por funcionários após tentativas de contato; causa do óbito não foi divulgada.

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Redação producaodiario@svm.com.br
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Selfie em primeiro plano de um homem de pele clara, cabelos escuros e barba curta. Ele está ligeiramente inclinado para a frente, sorrindo de forma sutil. Veste uma camiseta azul-bicicleta e usa óculos de sol redondos com lentes degradê marrom e uma armação fina dourada com uma barra preta estilizada acima das lentes. No detalhe, tem um brinco de argola pequena na orelha direita. O fundo é uma parede de tijolos pintada com um grafite expressionista em tons de cinza, preto e rosa, retratando a face estilizada de um felino de dentes afiados.
Legenda: José Patrik Machado trabalhava com teatro e como escrevente extrajudicial em um cartório.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

O ator sul-matogrossense José Patrik Machado, 32, teve corpo encontrado em um quarto de motel na madrugada desta sexta-feira (5). O boletim de ocorrência, registrado pelos funcionários do estabelecimento em Campo Grande, aponta que ele havia entrado no estabelecimento acompanhado de outros dois homens, que deixaram o lugar algum tempo depois. 

Depois de tentativas de contato por interfone, a vítima foi encontrada sem vida dentro do quarto. As equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta das 0h29. As informações são do Portal g1.

Quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, o ator apresentava rigidez cadavérica. A causa  da morte não foi confirmada e aguarda a conclusão dos exames periciais realizados pelo Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol).

Não foi informado se havia sinais de violência no corpo, se havia substâncias ilícitas ou medicamentos no ambiente.

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Quem era José Patrik

José Patrik era conheido pela sua atividade artística e cultural em Mato Grosso do Sul, com participação por cinco anos na Companhia de Teatro Adote, além de trabalhar como escrevente extrajudicial em um cartório. 

A companhia lamentou a morte do ex-integrante nas redes sociais. "Patrik foi ator desta companhia e deixou em cada ensaio, em cada personagem e em cada noite de espetáculo uma presença eterna. Para quem teve o privilégio de estar em cena com ele, e além dos palcos, ficam a memória do seu talento, a leveza do seu humor e a generosidade com que habitava o palco e a vida", destaca em nota.

Como aconteceu

A recepcionista do motel relatou que os dois matacompanhantes deixaram o local e José Patrik permaneceu sozinho no quarto. Então, ela fez contato pelo interfone para confirmar se ele continuaria utilizando o serviço e recebeu sinalização positiva.

Minutos depois, quando tentou falar novamente para tratar a cobrança da permanência, não obteve respostas. Os funcionários foram ao quarto e encontraram Patrik caído no chão, sem sinais vitais.

A identidade da vítima foi confirmada por documento encontrado próximo ao corpo. O celular foi apreendido pela perícia e será averiguado durante a investigação, a ser realizada pela Polícia Civil.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como morte decorrente de fato atípico.

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