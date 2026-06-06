Ex-prefeito que matou a tiros mulher durante assinatura de divórcio é encontrado morto

O ex-prefeito de Ourilândia do Norte, Pará, foi encontrado morto nesta sexta-feira (5), dois dias após matar a tiros Icicléia Alves Veloso, sua ex-companheira, quando os dois assinavam o divórcio. A informação é do O Globo.

“A família do Dr. Veloso comunica que o sepultamento será realizado às 16h (quatro horas da tarde), no Cemitério Municipal de Ourilândia do Norte. Convidamos familiares, amigos e toda a população para prestarem suas últimas homenagens e acompanharem este momento de despedida”, expressa trecho de nota publicada no perfil do político.

Léia Veloso, como era conhecida, era empresária e foi baleada na quarta-feira (3). Ainda segundo o portal, a vítima chegou a ser socorrida, mas faleceu na tarde desta quinta-feira (4). Ela deixa três filhos.

"O homem morreu no local e duas armas encontradas junto ao corpo foram apreendidas. A mulher foi socorrida e encaminhada para atendimento médico, porém não resistiu aos ferimentos e morreu. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações. Imagens do circuito de segurança também são analisadas", disse a Polícia CIvil, em nota ao O Globo.

Um inquérito foi aberto para apurar feminicidio e suicidio, ainda de acordo com a corporação.

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COMO ACONTECEU

Romildo teria pedido ao advogado, antes da assinatura do divórcio, um momento para conversar a sós com Icicléia, segundo testemunhas ao canal Rede Liberal. Ao deixar os dois, foram ouvidos os disparos.

A Prefeitura Ourilândia do Norte, onde o crime foi registrado, decretou luto oficial de três dias.