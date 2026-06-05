Inscrições para o Enem encerram nesta sexta-feira (5); veja como participar
Pagamento da taxa de inscrição deve ser realizado até a próxima quarta-feira (10)
Termina nesta sexta-feira (5) o prazo para se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. As solicitações para atendimento especial e tratamento pelo nome social também serão encerradas hoje.
Os interessados em participar devem acessar a Página do Participante e utilizar o cadastro na conta gov.br. A taxa de inscrição de R$ 85 deve ser paga até a próxima quarta-feira (10).
Quem está concluindo o ensino médio em escola pública está isento da taxa. O mesmo se aplica a inscritos no CadÚnico, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, ou renda familiar mensal de até três salários mínimos.
O exame será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro em cerca de 10 mil escolas em todo o Brasil. Conforme o Ministério da Educação (MEC), 80% dos concluintes da rede pública devem realizar as provas na escola em que estudam.
Veja também
Como se inscrever no Enem 2026?
- Acesse a Página do Participante e informe a conta gov.br;
- Preencha uma ficha com os seus dados pessoais, como nome completo, número do CPF, e endereço;
- Crie uma senha de, no mínimo, seis, e, no máximo, dez caracteres.
- Na próxima sessão, será possível informar a necessidade de atendimento especializado para a prova;
- Informe qual idioma, entre Enem inglês ou Enem espanhol, será escolhido para responder a prova de língua estrangeira.
- Escolha a cidade onde deseja realizar o exame;
- Preencha as informações relacionadas à sua situação no ensino médio;
- Responda a um questionário socioeconômico com questões sobre renda e grupo familiar;
- Ao final, imprima o boleto e realizar o pagamento até a data de vencimento que está especificada no documento, caso contrário a inscrição será cancelada.
Orientações
Dentre as novidades para a edição deste ano, está a ferramenta de pré-inscrição automática para concluintes do ensino médio de escolas públicas. O novo procedimento vai ser realizado a partir de base de dados enviada pelas redes de ensino ao MEC.
A pasta orienta que todos os inscritos no Enem 2026 devem, obrigatoriamente, acessar o sistema para confirmar a participação - mesmo aqueles que foram pré-inscritos.
Durante este processo de validação, o estudante deve:
- Escolher a opção de língua estrangeira (inglês ou espanhol);
- Indicar a necessidade de recursos de acessibilidade, se for o caso;
- Solicitar o uso do nome social, se assim desejar.
Atendimento social e nome social
Pessoas que precisem de atendimento especializado para a realização das provas precisam solicitá-lo na inscrição.
Podem demandar o atendimento participantes com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, auditiva, intelectual e surdez, surdocegueira, dislexia, discalculia, déficit de atenção, transtorno do espectro autista (TEA), gestantes, lactantes, diabéticos, idosos e estudantes em classe hospitalar ou com outra condição específica.
Para estudantes travestis, transexuais ou transgêneros, o tratamento pelo nome social será automático de acordo com dados cadastrados na Receita Federal. Antes da inscrição, o MEC recomenda que a pessoa verifique o cadastro na Receita e, se preciso, o atualize.
Certificação de conclusão do ensino médio
Pelo Enem 2026, será possível obter certificação de conclusão do ensino médio para participantes maiores de 18 anos. O participante interessado nesta finalidade deve indicá-la no ato da inscrição.
Conforme o edital, podem pleitear Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração Parcial de Proficiência pessoas com 18 anos completos até o primeiro dia de aplicação das provas e que não sejam concluintes ou egressas do ensino médio.
Cronograma completo do Enem 2026
- Inscrições: até 5 de junho;
- Pagamento da taxa de inscrição: até 10 de junho;
- Solicitação de tratamento por nome social: até 5 de junho;
- Solicitação de atendimento especializado: até 5 de junho;
- Resultado do atendimento especializado: 19 de junho;
- Recurso do atendimento especializado: de 22 a 26 de junho;
- Resultado do recurso: 3 de julho;
- Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro.
*Estagiário sob supervisão da jornalista e editora Lorena Cardoso