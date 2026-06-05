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Inscrições para o Enem encerram nesta sexta-feira (5); veja como participar

Pagamento da taxa de inscrição deve ser realizado até a próxima quarta-feira (10)

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
(Atualizado às 09:08)
País
Anúncio impresso de exame odontológico com a marca “e n e r m” e o texto “EXAME NACIONAL”, destacando informações sobre o tratamento e instruções na embalagem.
Legenda: Provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro em todo o Brasil
Foto: Arquivo / Agência Brasil.

Termina nesta sexta-feira (5) o prazo para se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. As solicitações para atendimento especial e tratamento pelo nome social também serão encerradas hoje.

Os interessados em participar devem acessar a Página do Participante e utilizar o cadastro na conta gov.br. A taxa de inscrição de R$ 85 deve ser paga até a próxima quarta-feira (10).

Quem está concluindo o ensino médio em escola pública está isento da taxa. O mesmo se aplica a inscritos no CadÚnico, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, ou renda familiar mensal de até três salários mínimos.

O exame será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro em cerca de 10 mil escolas em todo o Brasil. Conforme o Ministério da Educação (MEC), 80% dos concluintes da rede pública devem realizar as provas na escola em que estudam.

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Como se inscrever no Enem 2026?

  1. Acesse a Página do Participante e informe a conta gov.br;
  2. Preencha uma ficha com os seus dados pessoais, como nome completo, número do CPF, e endereço;
  3. Crie uma senha de, no mínimo, seis, e, no máximo, dez caracteres.
  4. Na próxima sessão, será possível informar a necessidade de atendimento especializado para a prova;
  5. Informe qual idioma, entre Enem inglês ou Enem espanhol, será escolhido para responder a prova de língua estrangeira.
  6. Escolha a cidade onde deseja realizar o exame;
  7. Preencha as informações relacionadas à sua situação no ensino médio;
  8. Responda a um questionário socioeconômico com questões sobre renda e grupo familiar;
  9. Ao final, imprima o boleto e realizar o pagamento até a data de vencimento que está especificada no documento, caso contrário a inscrição será cancelada.

Orientações

Dentre as novidades para a edição deste ano, está a ferramenta de pré-inscrição automática para concluintes do ensino médio de escolas públicas. O novo procedimento vai ser realizado a partir de base de dados enviada pelas redes de ensino ao MEC.

A pasta orienta que todos os inscritos no Enem 2026 devem, obrigatoriamente, acessar o sistema para confirmar a participação - mesmo aqueles que foram pré-inscritos.

Durante este processo de validação, o estudante deve:

  • Escolher a opção de língua estrangeira (inglês ou espanhol);
  • Indicar a necessidade de recursos de acessibilidade, se for o caso;
  • Solicitar o uso do nome social, se assim desejar.

Atendimento social e nome social

Pessoas que precisem de atendimento especializado para a realização das provas precisam solicitá-lo na inscrição.

Podem demandar o atendimento participantes com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, auditiva, intelectual e surdez, surdocegueira, dislexia, discalculia, déficit de atenção, transtorno do espectro autista (TEA), gestantes, lactantes, diabéticos, idosos e estudantes em classe hospitalar ou com outra condição específica. 

Para estudantes travestis, transexuais ou transgêneros, o tratamento pelo nome social será automático de acordo com dados cadastrados na Receita Federal. Antes da inscrição, o MEC recomenda que a pessoa verifique o cadastro na Receita e, se preciso, o atualize.

Certificação de conclusão do ensino médio

Pelo Enem 2026, será possível obter certificação de conclusão do ensino médio para participantes maiores de 18 anos. O participante interessado nesta finalidade deve indicá-la no ato da inscrição.

Conforme o edital, podem pleitear Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração Parcial de Proficiência pessoas com 18 anos completos até o primeiro dia de aplicação das provas e que não sejam concluintes ou egressas do ensino médio.

Cronograma completo do Enem 2026

  • Inscrições: até 5 de junho;
  • Pagamento da taxa de inscrição: até 10 de junho;
  • Solicitação de tratamento por nome social: até 5 de junho;
  • Solicitação de atendimento especializado: até 5 de junho;
  • Resultado do atendimento especializado: 19 de junho;
  • Recurso do atendimento especializado: de 22 a 26 de junho;
  • Resultado do recurso: 3 de julho;
  • Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro.

*Estagiário sob supervisão da jornalista e editora Lorena Cardoso

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