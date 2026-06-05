Inscrições para o Enem encerram nesta sexta-feira (5); veja como participar

Termina nesta sexta-feira (5) o prazo para se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. As solicitações para atendimento especial e tratamento pelo nome social também serão encerradas hoje.

Os interessados em participar devem acessar a Página do Participante e utilizar o cadastro na conta gov.br. A taxa de inscrição de R$ 85 deve ser paga até a próxima quarta-feira (10).

Quem está concluindo o ensino médio em escola pública está isento da taxa. O mesmo se aplica a inscritos no CadÚnico, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, ou renda familiar mensal de até três salários mínimos.

O exame será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro em cerca de 10 mil escolas em todo o Brasil. Conforme o Ministério da Educação (MEC), 80% dos concluintes da rede pública devem realizar as provas na escola em que estudam.

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Como se inscrever no Enem 2026?

Acesse a Página do Participante e informe a conta gov.br; Preencha uma ficha com os seus dados pessoais, como nome completo, número do CPF, e endereço; Crie uma senha de, no mínimo, seis, e, no máximo, dez caracteres. Na próxima sessão, será possível informar a necessidade de atendimento especializado para a prova; Informe qual idioma, entre Enem inglês ou Enem espanhol, será escolhido para responder a prova de língua estrangeira. Escolha a cidade onde deseja realizar o exame; Preencha as informações relacionadas à sua situação no ensino médio; Responda a um questionário socioeconômico com questões sobre renda e grupo familiar; Ao final, imprima o boleto e realizar o pagamento até a data de vencimento que está especificada no documento, caso contrário a inscrição será cancelada.

Orientações

Dentre as novidades para a edição deste ano, está a ferramenta de pré-inscrição automática para concluintes do ensino médio de escolas públicas. O novo procedimento vai ser realizado a partir de base de dados enviada pelas redes de ensino ao MEC.

A pasta orienta que todos os inscritos no Enem 2026 devem, obrigatoriamente, acessar o sistema para confirmar a participação - mesmo aqueles que foram pré-inscritos.

Durante este processo de validação, o estudante deve:

Escolher a opção de língua estrangeira (inglês ou espanhol);

Indicar a necessidade de recursos de acessibilidade, se for o caso;

Solicitar o uso do nome social, se assim desejar.

Atendimento social e nome social

Pessoas que precisem de atendimento especializado para a realização das provas precisam solicitá-lo na inscrição.

Podem demandar o atendimento participantes com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, auditiva, intelectual e surdez, surdocegueira, dislexia, discalculia, déficit de atenção, transtorno do espectro autista (TEA), gestantes, lactantes, diabéticos, idosos e estudantes em classe hospitalar ou com outra condição específica.

Para estudantes travestis, transexuais ou transgêneros, o tratamento pelo nome social será automático de acordo com dados cadastrados na Receita Federal. Antes da inscrição, o MEC recomenda que a pessoa verifique o cadastro na Receita e, se preciso, o atualize.

Certificação de conclusão do ensino médio

Pelo Enem 2026, será possível obter certificação de conclusão do ensino médio para participantes maiores de 18 anos. O participante interessado nesta finalidade deve indicá-la no ato da inscrição.

Conforme o edital, podem pleitear Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração Parcial de Proficiência pessoas com 18 anos completos até o primeiro dia de aplicação das provas e que não sejam concluintes ou egressas do ensino médio.

Cronograma completo do Enem 2026

Inscrições: até 5 de junho;

até 5 de junho; Pagamento da taxa de inscrição: até 10 de junho;

até 10 de junho; Solicitação de tratamento por nome social: até 5 de junho;

até 5 de junho; Solicitação de atendimento especializado: até 5 de junho;

até 5 de junho; Resultado do atendimento especializado: 19 de junho;

19 de junho; Recurso do atendimento especializado: de 22 a 26 de junho;

de 22 a 26 de junho; Resultado do recurso: 3 de julho;

3 de julho; Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro.

*Estagiário sob supervisão da jornalista e editora Lorena Cardoso