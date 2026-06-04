Monique Medeiros deixa prisão após receber perdão judicial no caso Henry Borel
A mãe do garoto foi acusada pela morte, mas o crime foi desclassificado para homicídio doloso, quando não há intenção de matar.
Após receber perdão judicial pela morte do filho Henry Borel, Monique Medeiros deixou o Complexo Penitenciário de Gericinó, no Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira (4).
A soltura ocorreu após a decisão do júri, que durou 11 dias e terminou nesta madrugada, e da magistrada do caso, Elizabeth Machado Louro.
Leniel Borel, pai de Henry Borel, classificou a decisão como a "terceira morte de Henry". A promotoria do caso disse que pretende pedir anulação do resultado.
Jairo Souza Santos, o Jairinho, foi condenado a 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão pela morte do menino.
Veja também
Como foi a decisão da juíza
O destino de Monique foi decidido após discurso forte da juíza sobre o papel da mulher na sociedade. O Conselho de Sentença decidiu desclassificar a acusação de homicídio intencional para homicídio culposo [quando não há a intenção de matar] e condená-la pelo crime de tortura por omissão.
Ao aplicar o perdão judicial, a juíza Elizabeth Louro justificou que Monique já sofreu um castigo severo, o suficiente. A magistrada criticou a “reação desproporcional da sociedade, classificando-a como discriminatória e fruto de uma cultura que exige que a mulher seja uma mãe perfeita”.
A juíza citou o "massacre nas redes sociais" e as agressões sofridas por Monique no cárcere, afirmando que ela foi alvo de uma perseguição implacável contra sua honra.
Monique foi sentenciada a 1 ano e 4 meses de detenção pelo crime de tortura e como já vinha cumprindo prisão preventiva, a pena foi considerada encerrada.