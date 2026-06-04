Jairinho é condenado a 43 anos por morte de Henry Borel; Monique recebe perdão judicial
Sentença foi divulgada na madrugada desta quinta-feira (4), após dez dias de julgamento.
O ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, foi condenado pelo 2º Tribunal do Júri do Rio a mais de 43 anos de prisão pela morte de Henry Borel, na madrugada desta quinta-feira (4), após dez dias de julgamento. As informações são do jornal O Globo.
Jairinho foi condenado pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, tortura e coação no curso do processo pela morte do enteado.
A pena total fixada para o ex-parlamentar foi de 43 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão.
Já a acusação de homicídio doloso contra Monique Medeiros, mãe do menino, foi desclassificada pelos jurados. O Conselho de Sentença entendeu que houve negligência em sua conduta, reconhecendo a prática de homicídio culposo.
Apesar disso, a juíza Elizabeth Machado Louro concedeu perdão judicial pelo crime. Ao justificar a decisão, a magistrada afirmou que Monique foi submetida, ao longo dos últimos cinco anos, a uma reação social que classificou como desproporcional e marcada por questões de gênero.
No entanto, Monique foi condenada a 1 ano e 4 meses de detenção por omissão em relação à tortura sofrida por Henry. A magistrada considerou o período já cumprido pela ré ao longo do processo.
A defesa de Jairinho afirmou que pretende recorrer da decisão e acredita que o Tribunal do Júri será anulado.
O promotor Fábio Vieira afirmou que o Ministério Público discorda do resultado que levou Monique Medeiros a não ser condenada e adiantou que a questão deverá ser discutida em recurso.
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Relembre o caso
O menino Henry Borel morreu no dia 8 de março de 2021, aos quatro anos de idade, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O então vereador Jairinho e a mãe dele, Monique, foram apontados como os autores do crime, embora tenham alegado à Polícia que encontraram a criança já desacordada.
As investigações apontaram que Henry sofreu, pelo menos, 23 lesões por ação violenta no dia de sua morte, segundo laudo médico.
Os peritos identificaram que Monique e Jairinho demoraram 39 minutos para socorrer Henry. Ele já chegou morto ao hospital.
A perícia constatou que a causa da morte de Henry foi laceração hepática.
O ex-vereador foi acusado de homicídio qualificado, tortura e coação. Já Monique foi julgada por homicídio qualificado por omissão, tortura e coação. Ambas as acusações tinham o agravante de as agressões terem ocorrido em ambiente familiar e a vítima ser menor de 14 anos.