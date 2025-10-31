Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

A foto mostra viaturas da Polícia Militar paradas e uma movimentação de policiais em frente à Controladoria Geral de Disciplina, em Fortaleza

Segurança

PMs suspeitos de tortura e estupro contra preso no Ceará são absolvidos na CGD

O grupo de militares foi denunciado pelo Ministério Público, em processo que continua a tramitar na Justiça Estadual

Messias Borges 11 de Outubro de 2025
Criança em pé. A foto enquadra da barriga para baixo e mostra um bebê de short e chinela em pé dentro de uma casa

Pernambuco

Mãe é condenada a mais de 40 anos por torturar e matar o próprio filho de 1 ano e 5 meses

As agressões começaram após a criança se recusar a almoçar

Redação 28 de Setembro de 2025
juri pronuncia facção tribunal de justiça do ceará homicidio morte fortaleza

Segurança

Membro de facção será julgado por matar vítima que não forneceu a senha do celular

Homens armados invadiram a casa da família e ainda ameaçaram uma criança

Redação 26 de Setembro de 2025
Imagens divulgadas pela Defensoria Pública do Amapá sobre negligências na Coordenadoria da Penitenciária Feminina

País

Após morte de duas detentas, Defensoria Pública denuncia tortura em penitenciária feminina do Amapá

Relatório revelou diversas violações aos direitos humanos, como práticas de tortura física e psicológica

Redação 15 de Setembro de 2025
Imagem mostra o Forum Desembargador Boanerges de Queiroz Facó ao fundo, em Iguatu, e um agente de segurança em primeiro plano, com colete e segurando uma arma de fogo

Segurança

Acusados de torturar jovens que panfletavam contra prefeito no CE são condenados a 53 anos de prisão

Entre os condenados, estão um ex-secretário municipal e um ex-chefe de gabinete da Prefeitura de Iguatu. Um réu foi absolvido e outros dois, morreram durante o processo criminal

Redação 07 de Agosto de 2025
Imagens mostrar o menino amarrado em uma cadeira de um banheiro

País

Professora é presa após garoto autista de 4 anos ser encontrado amarrado em banheiro

Caso ocorreu em Curitiba, no Paraná

Redação 08 de Julho de 2025
Montagem de fotos de vereador Maiko do Chapéu ao lado de foto de fisioterapeuta Suânia Dias, que foi agredida pelo vereador

PontoPoder

Vereador réu por torturar e agredir ex-namorada volta ao mandato no Ceará, e vítima pede justiça

Maiko do Chapéu, vereador por Várzea Alegre, agrediu, rasgou as roupas e ameaçou a ex com uma faca nas partes íntimas em dezembro do ano passado. Ele é réu na Justiça cearense

Matheus Facundo e Emanoela Campelo de Melo 02 de Julho de 2025
montagem com foto de nataly helen martins pereira e emilly beatriz azevedo sena

País

Mulher que matou adolescente grávida para raptar o bebê é denunciada por oito crimes

Dentre os crimes, estão feminicídio, subtração de recém-nascido e ocultação de cadáver

Redação 27 de Março de 2025
Imagem mostra malhete, martelo usado por juiz. Mãe é julgada por deixar filha de 13 anos morrer de fome na França

Mundo

Mãe suspeita de deixar filha de 13 anos morrer de fome é julgada na França

Adolescente tinha 1,55 metro de altura e pesava 28 quilos quando faleceu

Redação, AFP 20 de Janeiro de 2025
PMS

Segurança

Socos no abdômen e arma na boca: 4 PMs são condenados por torturar adolescente em Fortaleza

O crime ocorreu em 2019, no bairro Barroso. Saiba as penas dos sentenciados

Emanoela Campelo de Melo 02 de Novembro de 2024
1 2 3