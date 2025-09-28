Mãe é condenada a mais de 40 anos por torturar e matar o próprio filho de 1 ano e 5 meses

Uma mulher identificada como Nayara Uedna Costa da Silva foi condenada a 41 anos e sete meses de reclusão em regime inicialmente fechado por espancar e torturar o próprio filho até o levar à morte.

O caso ocorreu em fevereiro de 2023, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, e teve a sentença proferida na última quinta-feira (25), na 1ª Vara Criminal de Paulista, em Pernambuco. As informações são do g1.

De acordo com as investigações, a mãe teria agredido brutalmente o filho, Kayo Ravy Costa da Paixão, de 1 ano e 5 meses, porque a criança estava se recusando a almoçar. De acordo com o Ministério Público, nos meses anteriores ao crime, a ré já vinha agredindo o menino com frequência por considerá-lo “mimado”.

As agressões incluíam tapas nas costas, puxões de cabelo e empurrões que levaram a criança a bater a cabeça na parede.

O menino foi socorrido por parentes e vizinhos, levado a um hospital, porém, ele não resistiu aos ferimentos. O laudo pericial apontou traumatismo cranioencefálico grave como causa da morte.

Nayara foi condenada por homicídio qualificado, com as agravantes de motivo fútil e uso de tortura, a 36 anos e 3 meses de prisão. Ela também foi condenada pelo crime de tortura a mais 5 anos e 4 meses.