Mãe suspeita de bater em filho autista é linchada dentro de hospital infantil em Fortaleza

Uma mulher, não identificada, foi agredida dentro do Hospital Infantil Filantrópico Sopai, localizado em Fortaleza, na tarde desse sábado (31), após ser acusada de bater no filho com transtorno do espectro autista.

Em imagens feitas por populares que presenciaram o linchamento, é possível ver o momento que outras mães percorrem a ala de internação do hospital e procuram a acusada enquanto falam que ela bateu no próprio filho.

Na sequência, as mulheres iniciam uma briga, que é controlada por um segurança do local. Em nota enviada ao Diário do Nordeste, o Sopai explicou que a criança está internada para tratamento clínico (não relacionado ao transtorno do espectro autista).

“A mulher foi conduzida à delegacia, acompanhada de uma testemunha. Ela também foi encaminhada para a realização de exame de corpo de delito”, informou ainda a instituição.

Além disso, o Conselho Tutelar foi acionado pela equipe do hospital para acompanhar o caso e adotar as providências cabíveis.

INVESTIGAÇÃO

A criança segue internada, agora sob os cuidados de um irmão mais velho, maior de idade, que assumiu a função de acompanhante legal.

O paciente também foi levado à Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) para avaliação de possíveis lesões decorrentes da suposta agressão.

“O serviço social do hospital Sopai está acompanhando o caso de perto e prestando todo o suporte necessário para garantir a segurança e o bem-estar do paciente”, informou o hospital.

A entidade afirmou ainda que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

A reportagem pediu mais informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e aguarda retorno.