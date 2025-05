Sete suspeitos são presos em flagrante após duplo homicídio de jovens em Fortaleza

Poucas horas após dois jovens serem assassinadas a tiros no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, as Forças de Segurança do Estado prenderam sete suspeitos de participarem do duplo homicídio, nessa sexta-feira (30). Com o grupo, foram apreendidas cinco armas de fogo, 128 munições e nove celulares.

Duas pessoas foram baleadas na Comunidade do Sossego, na manhã de sexta-feira. Uma vítima morreu no local e a outra foi levada a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. A reportagem apurou que o crime foi motivado por uma disputa de território entre facções criminosas.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), "as vítimas foram identificadas como um homem de 18 anos, que já respondia por porte ilegal de arma de fogo e por atos infracionais análogos a tentativa de latrocínio, consumo e tráfico de drogas; e um adolescente de 17 anos, com histórico de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e roubo de veículo".

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) iniciou as buscas pelos criminosos e contou com o auxílio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), da SSPDS, para localizar os suspeitos no bairro Planalto Ayrton Senna.

Seis homens e uma mulher foram visualizados pelas câmeras do Nuvid "em atitude suspeita nas proximidades do local do crime", segundo a SSPDS, e os policiais militares os perseguiram até realizar a prisão. Os suspeitos, que têm uma vasta ficha criminal, não tiveram os nomes divulgados.

Confira os perfis dos presos:

Um homem de 35 anos, com antecedentes criminais por dois portes ilegais de arma de fogo, disparo de arma de fogo, dois roubos, tráfico de drogas, ameaça e crimes contra a vida;

Um homem de 29 anos, com antecedentes por três homicídios, roubo, duas ocorrências de tráfico de drogas e crime contra a administração pública;

Um homem de 25 anos, com antecedentes por homicídio, dois portes ilegais de arma de fogo e roubo;

Um homem de 23 anos, com antecedentes por homicídio, posse irregular de arma de fogo e roubo;

Um homem de 21 anos, com antecedentes por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas;

Um homem de 19 anos, com antecedentes por dois crimes de tráfico de drogas e histórico de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, quando menor;

E uma mulher de 24 anos, com antecedentes por tráfico de drogas.

Armamento apreendido

Com a quadrilha, a Polícia Militar apreendeu um revólver, três pistolas, uma arma artesanal, cerca de 128 munições, um carregador de submetralhadora, um carregador de pistola 9mm, um carregador de pistola Ponto 40, um carregador de pistola calibre 380, nove celulares, um carro e peças de vestuários.

Os sete presos e o material apreendido foram levados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará (PCCE), onde foram autuados por homicídio doloso. A investigação fica a cargo da 6ª DHPP.