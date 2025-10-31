Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Ilustração em estilo xilogravura mostra o escritor e político cearense Quintino Cunha, com terno riscado, bigode espesso e óculos redondos, em primeiro plano. Ao fundo, aparece uma vista aérea do bairro que leva seu nome, com ruas e casas representadas em traços pretos e brancos. No canto superior direito, uma placa indica direções para o “Hospital Gonzaga Mota” e para o “Santuário Nossa Senhora da Assunção”. No canto esquerdo, o logotipo do projeto “Baú da Política – Bairros” aparece sobre uma mancha azul que remete ao céu.

PontoPoder

Baú da Política: O irreverente deputado, poeta e advogado que virou nome de bairro de Fortaleza

Itapajeense que fez fama nos tribunais e nas rodas de conversa da Capital teve seu nome eternizado no extremo Oeste de Fortaleza

Igor Cavalcante 26 de Outubro de 2025
Costas de jovem que passou por tortura por membros de facção após ser sequestrado em Fortaleza; na outra imagem são siglas e símbolos desenhados no caderno escolar

Segurança

Adolescente é sequestrado após escrever referências sobre facção em caderno escolar em Fortaleza

O jovem foi raptado e torturado após sair da escola, no bairro Quintino Cunha

Redação 11 de Junho de 2025
Foto mostra um policial civil do Ceará, com colete balístico e balaclava, e uma viatura da Polícia Civil do Ceará ao fundo

Segurança

Membros do Comando Vermelho que extorquiam donos de operadoras de internet são presos em Fortaleza

11 suspeitos de integrar a facção criminosa foram detidos. Entre eles, está um proprietário de uma empresa provedora de internet que foi favorecido com as extorsões aos concorrentes

Redação 02 de Junho de 2025
Foto mostra armas de fogo, munições e aparelhos celulares apreendidos com suspeitos de duplo homicídio em Fortaleza. Material está em cima de viatura da Polícia Militar

Segurança

Sete suspeitos são presos em flagrante após duplo homicídio de jovens em Fortaleza

As pessoas presas já tinham vasta ficha criminal. Com elas, foram apreendidas cinco armas de fogo, 128 munições e nove celulares

Redação 31 de Maio de 2025
Chuvas em Fortaleza

Ceará

Fortaleza tem manhã de chuvas intensas com alagamentos, transbordamento de canal e trânsito engarrafado; veja vídeo

Defesa Civil contabilizou dois riscos de desabamento na Capital

Beatriz Rabelo 19 de Fevereiro de 2025
Crime no Quintino Cunha

Segurança

Homem é morto dentro de salão de beleza em Fortaleza

Vítima tinha passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo

Redação 17 de Maio de 2024
Gatos abandonados em casa no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza

Segurança

Polícia investiga abandono de cerca de 50 gatos em casa no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza

Uma família foi despejada do imóvel e deixou os animais com fome e em meio a muita sujeira

Matheus Facundo e Leabem Monteiro 19 de Outubro de 2022
aeronave da ciopaer

Segurança

Homem invade creche armado para perseguir outro no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza

Os indivíduos conseguiram fugir do local antes da chega da Polícia

Redação 06 de Setembro de 2022
Câmera de segurança flagrou ação

Segurança

Homem é preso após matar mãe com mais de 40 facadas em Fortaleza

O indivíduo foi conduzido a 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP)

Redação 20 de Maio de 2022

Segurança

Suspeito de latrocínio contra PM é preso em Fortaleza

O PM tinha 34 anos, reagiu e atingiu um dos suspeitos, que também morreu

Angélica Feitosa 31 de Janeiro de 2022
