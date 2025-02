Fortaleza tem manhã de chuvas intensas com alagamentos, transbordamento de canal e trânsito engarrafado; veja vídeo

Fortaleza e algumas cidades da Região Metropolitana amanheceram, nesta quarta-feira (19), com registro de fortes chuvas, raios e trovões. Devido à intensidade das precipitações, diversas ruas da Capital estão alagadas, dois imóveis apresentaram risco de desabamento e um canal no bairro Quintino Cunha transbordou nas proximidades da rua IV, conforme relatos enviados ao Diário do Nordeste.

Em vídeo gravado por um morador do Quintino Cunha, é possível ver as ruas alagadas, com lixo boiando. O nível da água chega nas portas e o tráfego de pedestres e veículos está comprometido.

Além disso, o Frotinha do Antônio Bezerra, também em Fortaleza, apresentou alagamento na manhã. A estrutura foi impactada em sala de espera da unidade, com intensa goteira no ambiente interno.

Há relatos de trânsito intenso nas avenidas Bezerra de Menezes, 13 de Maio, Heráclito Graça, Washington Soares, Raul Barbosa, Augusto dos Anjos e José Bastos.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) e com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Veja também Ceará Veja fotos antigas da cidade que foi inundada pelo Castanhão e imagens da ‘nova Jaguaribara’ Ceará Mais de 20 crianças dão entrada na UPA de Canindé com suspeita de intoxicação alimentar; merenda escolar é investigada

Riscos de desabamento

A Defesa Civil de Fortaleza registro dois casos de riscos de desabamento, sendo um no Centro e outro no Carlito Pamplona. As ocorrências foram durante o plantão noturno das 19h de terça-feira (18) às 7h de hoje.

O imóvel no Carlito Pamplona, que estava desocupado, foi interditado pelos agentes. "O órgão reforça que as equipes estão trabalhando em diversas áreas da cidade e avaliando a situação das comunidades residentes no entorno dos recursos hídricos", acrescentou a Defesa Civil.

Chuvas registradas no Ceará

Nas últimas 24 horas, choveu em 69 municípios cearenses, segundo balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O maior acumulado foi registrado em Aquiraz, com 172,4 milímetros, seguido do município de Pindoretama, com 145 milímetros, conforme observado até às 9h da manhã desta quarta.

O órgão ainda detalhou que Fortaleza teve 36 milímetros de chuva desde a meia noite.