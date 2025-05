Inmet emite aviso de 'chuvas intensas' para Fortaleza e outras 37 cidades do Ceará; veja locais

Na manhã desta sexta-feira (9), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de chuvas intensas para parte do Ceará. A previsão aponta que Fortaleza e outros 37 municípios do Estado, nas regiões norte e noroeste, estão sob perigo potencial (aviso amarelo) das 9h43 desta sexta-feira até as 10h do sábado (10).

O aviso estima que chuvas entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até de 50 mm/dia, com ventos intensos de 40km/h a 60 km/h. O Instituto aponta que há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Instruções para evitar acidentes

Em caso de rajadas de vento, o Inmet indica que a população não deve se abrigar debaixo de árvores, pois existe leve risco de queda e descargas elétricas. Também não se deve estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O Instituto também recomenda evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Para mais informações, Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193) devem ser acionados.

Cidades com aviso amarelo para chuvas intensas

Acaraú

Amontada

Aquiraz

Aracati

Barroquinha

Beberibe

Bela Cruz

Camocim

Cascavel

Caucaia

Chaval

Cruz

Eusébio

Fortaleza

Fortim

Granja

Horizonte

Icapuí

Itaiçaba

Itaitinga

Itapipoca

Itarema

Jaguaruana

Jijoca de Jericoacoara

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Morrinhos

Pacajus

Pacatuba

Paracuru

Paraipaba

Pentecoste

Pindoretama

São Gonçalo do Amarante

Trairi

Tururu

Outras áreas afetadas

Além dos municípios localizados nas regiões norte e noroeste do Ceará, o aviso do Inmet também engloba cidades de outros oito estados do Norte e do Nordeste do País: Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima.

