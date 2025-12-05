Pais de aluno atacado em escola de Fortaleza buscam responsabilização ‘para evitar que violência se repita’

Ter a vida impactada por uma violência extrema que não pode ser ignorada sob risco de que, negligenciada, siga fazendo mais vítimas. Passados 3 dias do ataque ocorrido no Colégio Christus, uma escola particular em Fortaleza, no qual um aluno feriu outro estudante e dois profissionais da instituição, o adolescente atingido segue em recuperação em casa.

A família, também em processo de reconstrução, defende a responsabilização das diversas partes no caso, já que, avalia a mãe — que não será identificada para preservar a identidade do estudante — “hoje, tá tão banal a violência... e omissões podem repercutir em outros grupos”.

Na tarde da quinta-feira (4), uma equipe do Diário do Nordeste esteve na residência da família e ouviu a mãe, o pai e o irmão do adolescente ferido. A decisão de não identificá-los busca preservar a integridade dos familiares e, sobretudo, resguardar a identidade do próprio adolescente, vítima de uma ação violenta e traumática.

Pelo mesmo motivo, o jornal, também, durante toda a cobertura do caso, optou por não narrar de forma detalhada os atos de violência vivenciados pelas vítimas, considerando os possíveis efeitos negativos e a baixa contribuição social que a exposição minuciosa desse tipo de conteúdo pode provocar.

Nesta quinta-feira, a família, que ao longo da entrevista reiterou estar comovida, disse à reportagem que, no momento, não há definição de como se dará o desfecho do ano letivo ou mesmo de como será o futuro escolar do estudante ferido. A ênfase agora, destacam, é garantir amparo, aconchego e acolhimento ao adolescente, que segue se restabelecendo na própria residência.

“O foco é cuidar da saúde do meu filho. Amanhã, (nesta sexta) vem uma psicóloga aqui (na casa) porque ele é um garoto jovem e passar pelo que ele passou não é fácil”, disse o pai, que se emocionou em alguns momentos da entrevista. A família também reforça que não havia conflitos anteriores entre os adolescentes envolvidos na ação, e a vítima, sequer, conhecia o adolescente que o atacou.

O jovem, apesar dos ferimentos, não teve nenhum órgão vital atingido, e é descrito pela família como uma pessoa tranquila, tímida e caseira. Ele estuda na mesma escola desde a infância. A instituição é considerada de elite, com mensalidades elevadas, o que, segundo os pais, reforça a expectativa por melhores condições de segurança e monitoramento. Para eles, o alto custo, inclusive, deveria garantir um nível proporcional de estrutura e proteção, o que a situação, avaliam, revelou não ser a realidade.

Responsabilidade de todos

Nesse processo, a família manifesta receio de que o ataque na escola seja “banalizado” como mais um caso, ainda que essas situações sejam sempre assustadoras, trágicas e mobilizem a sociedade. O medo, ponderam, é de “cair no esquecimento”, com o passar dos meses, e que essa banalização mais à frente se reflita em novas violências em outras instituições e redes escolares.

Por isso, apontam, é preciso cobrar a responsabilização do adolescente agressor, do colégio, mas também reforçar o papel das famílias, e avançar no que precisa ser feito coletivamente, como sociedade, para que situações traumáticas como a vivenciada no colégio não voltem a ocorrer.

“Se o que aconteceu conosco, com um adolescente de classe média alta, que é de uma escola particular, puder repercutir a favor de todas as crianças e adolescentes, seja de escola pública ou particular, já vai nos ajudar. Porque o que acontece em diversas escolas, e é silenciado ou é ignorado, agora está chegando 'no mundo de quem tem poder', tá chegando na escola particular. E não vai parar porque a sociedade está doente, os pais estão doentes”. Mãe do adolescente ferido em ataque em escola particular de Fortaleza

Para ela, a esperança é que o fato siga tendo repercussão de modo a provocar ações concretas e mudanças de comportamentos e posturas.

“Hoje, tá tão banal a violência... e omissões podem repercutir em outros grupos. É uma obrigação até social nossa de não deixar que isso aconteça", reitera a mãe. O casal também chama atenção para a necessidade de as famílias assumirem a responsabilidade na formação de crianças e adolescentes, de modo a não transferir para as escolas o papel de 'criar os filhos'”.

Já o pai do estudante ferido pondera que "não adianta só você dar o material se você não dá a criação. Porque, senão, o que vai ser desse ser humano?”. Em outro momento, aponta: “A violência hoje ela não tem casta, não tem limites, ela está em todos os lugares e precisa ser levada a sério”.

Legenda: "O foco é cuidar da saúde do meu filho", reforça o pai do estudante ferido Foto: Ismael Soares

Sobre os encaminhamentos práticos do processo de investigação, o advogado da família, Leonardo Borges, aponta que “eles vão tomar providências na esfera criminal e cível”. Ele também indica que ambos os adolescentes envolvidos na ação violenta já foram ouvidos pela Polícia. O adolescente que cometeu a violência, segundo ele, segue apreendido, e a busca é que ele seja responsabilizado no rigor da lei e cumpra o que for estabelecido pela Justiça.

Na entrevista também foi relatado que, até a tarde de quinta-feira, nenhum contato havia sido feito entre as famílias dos adolescentes envolvidos na ocorrência.

Suporte institucional

A família do aluno atacado também avalia que o suporte institucional por parte do colégio tem se mostrado frágil, embora “seja ainda muito cedo para eu dizer qualquer coisa”, conforme avalia o pai. “Me deram uma assistência imediata no dia (da ocorrência)”, aponta e completa que representantes da escola estiveram nos hospitais nos quais o estudante foi atendido, e uma ligação foi realizada pela escola no dia seguinte.

Porém, avaliam que falta uma presença institucional mais firme e contundente que, minimamente, tenha conexão com a gravidade da violência sofrida.

Outro ponto de ausência, no cenário da vida escolar, refletem os pais, são debates propriamente relacionados à violência. “Não há abordagens sobre isso”, destaca o irmão da vítima que também estudou na mesma escola, e acrescenta: “Não temos orientação de como conviver e sabemos muito sobre a pressão (de passar na universidade). Falta muito suporte que precisa ser trabalhado. Além da questão da segurança em si”.

Na escola, afirma a mãe, nenhum dos filhos, no decorrer de toda a vida escolar, chegou a ter contato com psicólogos da própria unidade. “Nunca nem foram atendidos”, relata, destacando que “psicólogos precisam ser para todos”.

O Diário do Nordeste tentou contato com o Colégio Christus, também na quinta-feira, por meio do e-mail fornecido para atendimento das demandas da imprensa, mas não obteve resposta. Na demanda, a reportagem apontou as queixas relatadas pela família, questionou sobre as ausências mencionadas e indagou sobre a condição de saúde dos profissionais da escola, também vítimas na ação violenta. Nenhuma resposta foi enviada até a publicação desta matéria.