Newsedan Jeep promove maior Jeep Day com ofertas e descontos exclusivos do ano

Maior evento da marca oferece ao público oportunidade de garantir modelos novos ainda este ano

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Newsedan Jeep promove maior Jeep Day com ofertas e descontos exclusivos do ano
Legenda: As condições da Jeep Day estão válidas em todas as lojas físicas da marca
Foto: Divulgação

As concessionárias Newsedan Jeep realizam, neste sábado (6), o maior Jeep Day de 2025, evento que reúne condições comerciais exclusivas e oportunidades diferenciadas para quem deseja adquirir um veículo 0 km ainda neste ano.

Com uma experiência completa e consultiva para os clientes, a rede Newsedan Jeep promove, simultaneamente em todas as suas concessionárias, o Jeep Day, considerado o principal evento anual da marca no grupo. A ação concentra ofertas especiais e negociações diferenciadas, válidas apenas durante o evento, com foco em atrair consumidores interessados em iniciar 2026 ao volante de um modelo Jeep zero quilômetro.

Para Bruno Vasconcelos, diretor da marca Newsedan Jeep no Grupo New, o Jeep Day é uma oportunidade não só para o cliente fazer bons negócios, mas para criar essa aproximação entre a empresa e o público que busca a Jeep no evento.

"Reunimos condições realmente especiais e um ambiente preparado para que cada pessoa conheça de perto a performance e a tecnologia dos nossos modelos. Para nós, é um momento estratégico, porque reforça o compromisso da Newsedan Jeep em entregar valor, transparência e uma jornada de compra diferenciada em todas as nossas concessionárias”, comenta.

Entre as vantagens anunciadas para o evento, estão condições comerciais específicas e oportunidades de compra que, segundo a concessionária, não se repetem ao longo do ano. O Jeep Day também contará com atendimento consultivo, no qual especialistas auxiliam clientes na escolha do modelo mais adequado às suas necessidades.

Uma das novidades este ano é que para quem deseja conhecer de perto os veículos, será disponibilizada uma área dedicada à realização de test drives. A proposta é permitir que o público avalie aspectos como desempenho, conforto e tecnologias embarcadas, características que consolidaram a Jeep como uma das referências no segmento de utilitários esportivos.

A Newsedan Jeep integra o Grupo New, empresa com atuação consolidada no setor automotivo. A realização do Jeep Day reforça a estratégia da rede em oferecer experiências completas aos clientes, aliando atendimento especializado e oportunidades diferenciadas de compra.

Serviço

Newsedan Jeep
Data: 06/12/2025
Horário: a partir das 8h
Local: Todas as concessionárias Newsedan Jeep
Condições válidas somente durante o evento!
Instagram: @newsedan.jeep

