Newsedan Jeep promove maior Jeep Day com ofertas e descontos exclusivos do ano

As concessionárias Newsedan Jeep realizam, neste sábado (6), o maior Jeep Day de 2025, evento que reúne condições comerciais exclusivas e oportunidades diferenciadas para quem deseja adquirir um veículo 0 km ainda neste ano.

Com uma experiência completa e consultiva para os clientes, a rede Newsedan Jeep promove, simultaneamente em todas as suas concessionárias, o Jeep Day, considerado o principal evento anual da marca no grupo. A ação concentra ofertas especiais e negociações diferenciadas, válidas apenas durante o evento, com foco em atrair consumidores interessados em iniciar 2026 ao volante de um modelo Jeep zero quilômetro.

Para Bruno Vasconcelos, diretor da marca Newsedan Jeep no Grupo New, o Jeep Day é uma oportunidade não só para o cliente fazer bons negócios, mas para criar essa aproximação entre a empresa e o público que busca a Jeep no evento.

"Reunimos condições realmente especiais e um ambiente preparado para que cada pessoa conheça de perto a performance e a tecnologia dos nossos modelos. Para nós, é um momento estratégico, porque reforça o compromisso da Newsedan Jeep em entregar valor, transparência e uma jornada de compra diferenciada em todas as nossas concessionárias”, comenta.

Entre as vantagens anunciadas para o evento, estão condições comerciais específicas e oportunidades de compra que, segundo a concessionária, não se repetem ao longo do ano. O Jeep Day também contará com atendimento consultivo, no qual especialistas auxiliam clientes na escolha do modelo mais adequado às suas necessidades.

Uma das novidades este ano é que para quem deseja conhecer de perto os veículos, será disponibilizada uma área dedicada à realização de test drives. A proposta é permitir que o público avalie aspectos como desempenho, conforto e tecnologias embarcadas, características que consolidaram a Jeep como uma das referências no segmento de utilitários esportivos.

A Newsedan Jeep integra o Grupo New, empresa com atuação consolidada no setor automotivo. A realização do Jeep Day reforça a estratégia da rede em oferecer experiências completas aos clientes, aliando atendimento especializado e oportunidades diferenciadas de compra.

Serviço

Newsedan Jeep

Data: 06/12/2025

Horário: a partir das 8h

Local: Todas as concessionárias Newsedan Jeep

Condições válidas somente durante o evento!

Instagram: @newsedan.jeep