Ceará recebe mais de 29 mil doses de vacina contra vírus sincicial respiratório

O Ceará recebeu, nesta quarta-feira (3), mais de 29 mil doses da vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), principal causador de bronquiolite e pneumonia em crianças.

O imunizante já começou a ser distribuído em todo o Brasil. Conforme o Ministério da Saúde, o primeiro lote tem 673 mil doses e será dividido entre todos os estados.

O público alvo da ação são as gestantes a partir da 28ª semana. A imunização é ofertada de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e visa reduzir casos de bronquiolite em recém-nascidos e grávidas.

Estados e municípios devem iniciar a vacinação por meio da aplicação das doses nos postos de saúde.

"Esse é mais um passo decisivo para proteger gestantes e recém-nascidos de uma das infecções respiratórias mais graves do período neonatal. A chegada dessa vacina é uma novidade e reforça o compromisso do SUS com a prevenção e com o cuidado integral das famílias brasileiras”, destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Campanha de vacinação

No total, o Ministério da Saúde garantiu a compra 1,8 milhão de doses, sendo 673 mil doses no primeiro lote. As entregas aos estados e municípios devem garantir o abastecimento necessário para a execução das estratégias locais de vacinação.

Segundo a pasta, a oferta da vacina no SUS, que na rede privada pode custar até R$ 1,5 mil, foi viabilizada por meio de acordo entre o Instituto Butantan e o laboratório produtor. Assim, o país terá a fabricação própria do imunizante.

Veja também Ciência Brasil aprova primeira vacina de dose única contra a dengue Ceará Mais da metade dos bebês do CE não tomaram nem 2 doses de vacina contra Covid; veja riscos

Onde posso tomar a vacina contra o vírus sincicial respiratório?

A vacina contra o vírus sincicial respiratório está disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Gestantes a partir da 28ª semana devem procurar o posto de saúde mais próximo da sua região para receber o imunizante.

>> Confira aqui o endereço de todos os postos de saúde de Fortaleza

Saiba mais sobre o vírus Sincicial Respiratório (VSR)

O vírus VSR é bastante disseminado e contagioso. Ele é conhecido, sobretudo, por causar bronquiolite (infecção dos bronquíolos) em crianças no inverno. No entanto, ele também afeta adultos e pode ser perigoso para os idosos quando provoca infecção respiratória (bronquiolite ou pneumonia).

Cerca de 75% das bronquiolites e 40% das pneumonias em crianças são causadas pelo VSR, conforme a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

Esse vírus respiratório circula com mais intensidade durante o período chuvoso – entre fevereiro e maio no Ceará –, e pode afetar todas as faixa etárias, mas bebês de até 2 anos e, em especial, os menores de 6 meses, podem ser prejudicados de forma grave.

Entre os sinais de alerta, a falta de ar e de disposição são comuns nos casos em que os pequenos precisam de internação.

Com dados do Ministério da Saúde, infectologistas evidenciam a relevância dos cuidados com os bebês para evitar a infecção por meio de medidas de higiene e de distanciamento.

Isso porque o VSR pode ser transmitido por contato direto, com pacientes contaminados a uma distância de 1,5 metro, ou de forma indireta ao tocar em lugares com o vírus presente, como maçanetas de portas.

Prevenção

Confira dicas de prevenção do VSR, causador da bronquiolite e da pneumonia:

Higienizar as mãos com sabonetes ou álcool em gel;

Evitar aglomerações com crianças e bebês;

Isolar o contato com pessoas gripadas;

Manter o aleitamento materno durante os primeiros dois anos de vida.